خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عدد الأميركيين المتعاطفين مع الفلسطينيين يفوق مواطنيهم المتعاطفين مع "إسرائيل"

عربي ودولي

البرازيل تندد بإساءات
عربي ودولي

البرازيل تندد بإساءات "إسرائيل": بدل أكاذيبه ليكشف كاتس حقيقة مهاجمة "مستشفى ناصر" 

2025-08-26 23:00
تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين الجانبَين على خلفية التنديد البرازيلي المستمر بالإبادة الصهيونية في القطاع، إذ رفضت البرازيل تعيين سفيرة "إسرائيلية" لديها.
72

ندَّدت وزارة الخارجية البرازيلية بـ"التصريحات المسيئة" لوزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، في وقت تشهد العلاقات بين "تل أبيب" وبرازيليا توتّرًا على خلفية حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة.

وقالت الخارجية البرازيلية، في بيان الثلاثاء 26 آب/أغسطس 2025: إنّ "كاتس وجَّه مجدّدًا إهانات وتصريحات مسيئة وغير مقبولة إلى البرازيل ورئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. نتوقَّع من كاتس بدل أكاذيبه أنْ يتحمَّل المسؤولية ويكشف عن حقيقة الهجوم على "مستشفى ناصر" في خان يونس الذي أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيًّا بينهم 5 صحافيين".

وأضافت الخارجية البرازيلية: "يقع على عاتق كاتس ضمان أنْ تمنع بلاده ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وجاء بيان الخارجية البرازيلية وسط أزمة دبلوماسية إثر رفض البرازيل تعيين سفيرة "إسرائيلية" لديها، وإعلان "تل أبيب" عن خفض تمثيلها الدبلوماسي في برازيليا.

وفي بيان أصدرته مساء أمس، تحدَّثت وزارة خارجية الاحتلال عن "تَصاعُد" ما سمّته "المسار العدائي" الذي اتَّخذته البرازيل تجاه "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرةً إلى "مقارنة الرئيس دا سيلفا العمليات العسكرية في غزة بإجراءات النازيين".

وكان الرئيس البرازيلي قد ندَّد مرارًا بالحرب "الإسرائيلية" المستمرَّة على غزة منذ نحو عامين، معتبرًا أنّها "إبادة جماعية ضد سكان القطاع"، ممّا أغضب كيان الاحتلال ودفع بوزير حربه إلى أنْ يعتبر دا سليفا "غير مرحب به في "إسرائيل"".

وفي تموز/يوليو 2025، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر قوله إنّ "البرازيل ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام "محكمة العدل الدولية" ضد "إسرائيل"، بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة".

الكلمات المفتاحية
غزة البرازيل لولا دا سيلفا الحكومة الاسرائيلية الإبادة الجماعية إسرائيل كاتس
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2"
عربي ودولي منذ 32 دقيقة
"الغارديان" توثّق بطولات مريم أبو دقّة: صحافية واجهت الموت وخلّدت شرف الكلمة
عربي ودولي منذ ساعة
ديمقراطيون سابقون من
ديمقراطيون سابقون من "أيباك" يوقعون مشروع قانون لوقف تسليح "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
ميلوني تُدين
ميلوني تُدين "إسرائيل": قتل الصحافيين في خان يونس "غير مبرّر" والحرب تجاوزت التناسب
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
"الغارديان" توثّق بطولات مريم أبو دقّة: صحافية واجهت الموت وخلّدت شرف الكلمة
عربي ودولي منذ ساعة
ديمقراطيون سابقون من
ديمقراطيون سابقون من "أيباك" يوقعون مشروع قانون لوقف تسليح "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
لازاريني يُطالب بمحاسبة
لازاريني يُطالب بمحاسبة "إسرائيل": "الغضب وحده لا يكفي" 
عربي ودولي منذ 4 ساعات
كاتب صهيوني: نتنياهو يبيع ترامب عملية غير واقعية 
كاتب صهيوني: نتنياهو يبيع ترامب عملية غير واقعية 
عين على العدو منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة