في اليوم الـ164 من استئناف العدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال استهداف القطاع المحاصر، مخلفًا عشرات الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 80 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" استهدفت القطاع خلال الـ 24 ساعة.

ووسع الجيش "الإسرائيلي" من عمليات الإخلاء شمال مدينة غزة، فاضطر آلاف الفلسطينيين إلى النزوح من منطقة الصفطاوي، بعد تقدم الدبابات قرب منطقة أبو شرخ.

وتوجه النازحون نحو شاطئ البحر ومخيم الشاطئ في ظروف إنسانية قاهرة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة البايض بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأصيب 10 فلسطينيين في قصف مسيّرة "إسرائيلية" خيمة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مسيّرة "إسرائيلية" مواطنين في شارع فهمي بيك بمدينة غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 46 من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

وجدد جيش الاحتلال عمليات النسف لمنازل المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وسط القطاع، استشهد فلسطيني برصاص الجيش "الإسرائيلي" أثناء تأمين المساعدات قرب كيسوفيم شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان ثلاثة فلسطينيين قد استشهدوا من طالبي المساعدات شرق دير البلح، فيما بلغ عدد الشهداء 25 اثر غارات "إسرائيلية" على وسط القطاع خلال ٢٤ ساعة.

جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خيام النازحين في مخيم القادسية غرب خان يونس.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف "الإسرائيلي" لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال مدينة خان يونس.

واستشهد 20 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" متفرقة على القطاع خلال 24 ساعة.

الكلمات المفتاحية