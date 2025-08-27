رأى المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي أن "إسرائيل" بدأت تفقد "قيمها الأساسية"، بعد ما يقرب من عامين من الحرب، وقال: "تلقّينا أمس الثلاثاء (26 آب 2025) مجددًا سلسلة من التذكيرات حول سلّم الأولويات لدى الحكومة، وتبيّن لنا ما هو مهم بالنسبة لها وما هو أقل أهمية".

وأوضح أن "الذروة كانت مساء أمس، عندما اجتمع وزراء الكابينت "على الهامش" لمناقشة موضوع القتال في غزة، ولم يبحثوا في مقترحات الوسطاء بشأن إطلاق سراح الأسرى"، مردفًا: "كما يبدو الآن، فإن حكومة "إسرائيل" تدير ظهرها للمفاوضات، مفضّلةً التوجّه نحو حسم عسكري ضد حماس، أما إطلاق سراح خمسين أسيرًا، فتعتبره قضية ثانوية، لم تعد على رأس الأولويات، فالأسرى منذ زمن بعيد تحوّلوا إلى موضوع سياسي".

وقال: "هناك من يقول إنها أصبحت قضية يسار - يمين، لكن الحقيقة أن الأسرى يذبلون جوعًا ويتعرّضون "لتعذيب قاسٍ" منذ 691 يومًا، ومع ذلك، كان وزراء الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشغولين مساء أمس بالمشاركة في "وليمة فساد" في مجلس "بنيامين" بالضفة الغربية، وهي وليمة لذيذة، مغذّية، ومفيدة للقاعدة الانتخابية عشية الانتخابات".

وأكد أن على ""إسرائيل" أن تستيقظ بسرعة، وأن تحدد سلّم أولويات واضح، وأن تعود إلى "رشدها"، فالأسرى يسبقون بكثير الحسابات والمصالح السياسية".



