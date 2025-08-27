اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025، بتطورات ملف النووي الإيراني ولاسيما مسألة "آلية الزناد" الأوروبية، إضافة إلى مستجدات الوضع في غزة.

ماذا لو كنت تثق بالغرب؟

بداية مع صحيفة "وطن أمروز" التي كتبت أن "سياسة إيران تجاه محاولة أوروبا تفعيل آلية الزناد واضحة"، وأكدت أن طهران تعتبر "تفعيل هذه الآلية أمرًا غير قانوني وغير مشروع"، مشيرة إلى أن خطواتها جاءت استنادًا إلى أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأوضحت الصحيفة أن إيران "قلّصت التزاماتها بموجب المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة وفشل الدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بتعهداتها". ورأت أن "تصرفات طهران لا تشكل انتهاكًا للاتفاق، بل انسجامًا مع بنوده".

وأضافت الصحيفة أن "اتفاقية فيينا تنص على أن الطرف الذي لا يفي بالتزاماته لا يمكنه اتهام الطرف الآخر بالتقصير"، معتبرة أن "الأوروبيين غير مخوّلين قانونيًا بانتقاد إيران".

وتابعت الصحيفة أن "الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، تشكل دليلًا إضافيًا على خرق الطرف الآخر للاتفاق".

وختمت "وطن أمروز" بالقول إن "التجارب السابقة دفعت فريق التفاوض الإيراني إلى صياغة بنود تحصّن الاتفاق من نقض الغرب لوعوده، بحيث يصبح أي خرق مكلفًا ومستحيلًا من الناحية العملية".

اقتدار القوات المسلحة الإيرانية

بدورها، أشارت صحيفة "جوان" الى أن "المقاومة الموحّدة للشعب والمسؤولين والقوات المسلحة الإيرانية خلال حرب الاثني عشر يومًا، ألحقت هزيمة ساحقة بالعدو وأثبتت أن الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه بالحرب".

وأضافت أن "القوات المسلحة لعبت دورًا حاسمًا في الصمود"، مشيرة إلى أن "قائد الثورة وصف إظهار القوة العسكرية الإيرانية بأنه تغيير في المعادلات، وأكد امتنانه للجهود العظيمة التي بذلتها القوات المسلحة".

وأوضحت الصحيفة أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اعتمدا في عدوانهما على أحدث التطورات العسكرية العالمية، بينما اعتمدت إيران بالكامل على قدراتها الذاتية"، معتبرة أن ذلك "ضاعف من أهمية الدفاع الإيراني القوي".

وذكّرت الصحيفة بأن "إيران واجهت خلال الحرب المفروضة على مدى ثماني سنوات حظرًا شاملًا، حتى في أبسط المعدات العسكرية، لكنها اعتمدت على جهود مقاتليها في تطوير ما تحتاج إليه محليًا"، وهو ما اعتبرته "ركيزة في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية اليوم".

دور أميركا في مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة في غزة

من جهتها، كتبت صحيفة "رسالت" أن "مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة رجّحت توجه وفد صهيوني إلى القاهرة قريبًا"، لكنها لفتت إلى أن "الأدلة تشير إلى استمرار خداع نتنياهو وسعي إسرائيل إلى فرض شروطها بدعم من الولايات المتحدة، وهو ما ترفضه حماس".

وقالت الصحيفة إن "المفاوضات التي انطلقت في الدوحة منذ أكثر من شهر لم تحقق نتائج بسبب العراقيل الإسرائيلية، فيما يواصل المحتل التخطيط لاجتياح واسع لمدينة غزة وتشريد نحو مليون شخص".

وأضافت أن "استئناف المفاوضات ممكن بفضل الضمانات الأميركية لإسرائيل، والتي تتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين وتنفيذ شروطها". وكشفت أن "الولايات المتحدة، بدعم من الإمارات والسعودية، تعمل على تشكيل قوة متعددة الجنسيات من عناصر أمنية تتبع للإمارات ومصر والأردن والولايات المتحدة، على أن ترافقها منظمات دولية لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن "حماس لم تُبدِ حتى الآن أي موافقة على الشروط الإسرائيلية، وعلى رأسها نزع سلاح المقاومة ونقل السيطرة على غزة إلى جهات خارجية"، مؤكدة أن "النقاشات مستمرة في القاهرة".

الكلمات المفتاحية