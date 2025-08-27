خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تحت الضغط الشعبي .. برّاك يلغي زيارته المقررة إلى صور والناقورة والخيام

لبنان

لقاء الأحزاب: تصريحات براك اعتداء سافر على الشعب اللبناني وعلى السيادة الوطنية
لبنان

لقاء الأحزاب: تصريحات براك اعتداء سافر على الشعب اللبناني وعلى السيادة الوطنية

2025-08-27 11:17
113

أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدة تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك المهينة للصحافيين، من على منبر القصر الجمهوري، والتي عكست قلة أدبه وعجرفته واستعلائه، وعدم احترامه للمقام الذي يتحدث منه، وعدم سعة صدره للإجابة على أسئلة الصحافيين بشأن تصريحات الوفد الأميركي، التي تبنت مواقف مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بدلًا من إلزامه تنفيذ اتفاق وقف النار بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى.

ورأى اللقاء أن براك، بتصرفه الوقح، إنما كشف عن مكنوناته وما يجول في باطنه من نظرة ازدراء للبنانيين، والتعامل معهم بطريقة لا تليق بدبلوماسي يفترض به أن يتمتع بالحد الأدنى من اللباقة والأخلاق والاحترام للآخرين، لكن يبدو أن السيد براك ليس من هذا الصنف، وإنما هو من صنف المسؤولين الصهاينة الذين وصفوا الفلسطينيين في قطاع غزة بحيوانات بشرية، فاستخدم عباراتهم لوصف الصحافيين اللبنانيين، كدلالة على ما يكنه لهم وللبنانين عامة من حقد ظهر في فلتات لسانه.

وكرر لقاء الأحزاب إدانته لهذه التصريحات المشينة، والتي تشكل اعتداء سافرًا على الشعب اللبناني وعلى السيادة الوطنية، داعيًا الحكومة ووزارة الخارجية إلى إدانة هذه التصريحات، ومطالبة براك بالاعتذار من الصحفيين وجميع اللبنانيين على ما صدر منه من إهانة.

كما استغرب اللقاء صمت أدعياء السيادة على هذه التصريحات الوقحة والمشينة بحق لبنان واللبنانيين عامة، وانتقاصًا من السيادة الوطنية التي يدعون الدفاع عنها.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان رئاسة الجمهورية اللبنانية أميركا توماس براك
إقرأ المزيد
المزيد
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
لبنان منذ ساعة
حزب الله يزور الرئيس دياب.. فنيش: الرهان على الأميركي سراب
حزب الله يزور الرئيس دياب.. فنيش: الرهان على الأميركي سراب
لبنان منذ 6 ساعات
هكذا أحبط أهالي الجنوب زيارة رمز الشرّ الأميركي
هكذا أحبط أهالي الجنوب زيارة رمز الشرّ الأميركي
لبنان منذ 7 ساعات
الرئيس بري عن زيارة الأميركيين: الأمور ذاهبة نحو التعقيد وأتونا بعكس ما وعدونا
الرئيس بري عن زيارة الأميركيين: الأمور ذاهبة نحو التعقيد وأتونا بعكس ما وعدونا
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
النقاش الوطني مدخل إلزامي لاستعادة السيادة
النقاش الوطني مدخل إلزامي لاستعادة السيادة
خاص العهد منذ ساعة
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
لبنان منذ ساعة
وقاحة أميركية تسمو على السيادة اللبنانية 
وقاحة أميركية تسمو على السيادة اللبنانية 
مقالات منذ 3 ساعات
من فيليب حبيب الى توم برّاك.. الغطرسة الأميركية ذاتها !
من فيليب حبيب الى توم برّاك.. الغطرسة الأميركية ذاتها !
مقالات منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة