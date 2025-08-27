أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدة تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك المهينة للصحافيين، من على منبر القصر الجمهوري، والتي عكست قلة أدبه وعجرفته واستعلائه، وعدم احترامه للمقام الذي يتحدث منه، وعدم سعة صدره للإجابة على أسئلة الصحافيين بشأن تصريحات الوفد الأميركي، التي تبنت مواقف مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بدلًا من إلزامه تنفيذ اتفاق وقف النار بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى.

ورأى اللقاء أن براك، بتصرفه الوقح، إنما كشف عن مكنوناته وما يجول في باطنه من نظرة ازدراء للبنانيين، والتعامل معهم بطريقة لا تليق بدبلوماسي يفترض به أن يتمتع بالحد الأدنى من اللباقة والأخلاق والاحترام للآخرين، لكن يبدو أن السيد براك ليس من هذا الصنف، وإنما هو من صنف المسؤولين الصهاينة الذين وصفوا الفلسطينيين في قطاع غزة بحيوانات بشرية، فاستخدم عباراتهم لوصف الصحافيين اللبنانيين، كدلالة على ما يكنه لهم وللبنانين عامة من حقد ظهر في فلتات لسانه.

وكرر لقاء الأحزاب إدانته لهذه التصريحات المشينة، والتي تشكل اعتداء سافرًا على الشعب اللبناني وعلى السيادة الوطنية، داعيًا الحكومة ووزارة الخارجية إلى إدانة هذه التصريحات، ومطالبة براك بالاعتذار من الصحفيين وجميع اللبنانيين على ما صدر منه من إهانة.

كما استغرب اللقاء صمت أدعياء السيادة على هذه التصريحات الوقحة والمشينة بحق لبنان واللبنانيين عامة، وانتقاصًا من السيادة الوطنية التي يدعون الدفاع عنها.



