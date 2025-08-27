خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
رغم إعلان المجاعة رسمياً في غزة .. الأهالي يترقبون أيّ تحرّك دولي لفكّ الحصار

2025-08-27 11:43
محمد الكحلوت - معد

تفاءل الفلسطينيون بإعلان الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة في قطاع غزة، علّ ذلك يدفع الجهات الدولية إلى التحرّك لإدخال المساعدات وإجبار سلطات الاحتلال على فكّ الحصار المستمر منذ شهور.

وتفرض إسرائيل حصاراً مشدّداً على القطاع وترفض السماح بدخول مساعدات المنظمات الدولية، مكتفيةً بإقامة مراكز مساعدات أمريكية تحوّلت مع الوقت إلى "مصائد للموت".

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استُشهد أكثر من 300 مواطن جوعاً نتيجة سوء التغذية، بينهم 120 طفلاً منذ بداية العدوان، وأكثر من 70% منهم خلال الشهرين الأخيرين.
 

جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة
