Your browser does not support the video tag.

أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية الإيراني، الأربعاء، أن قواته نفذت ثلاث عمليات أمنية مشتركة مع وحدات الاستخبارات والأمن الداخلي في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

وأوضح بيان العلاقات العامة للمقر أن الاشتباكات اندلعت صباح اليوم مع مجموعات "إرهابية"، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين واعتقال آخرين، من دون تحديد الحصيلة النهائية.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان، المحاذية لباكستان وأفغانستان، توترات أمنية متكررة وهجمات تنفذها جماعات مسلحة تستهدف قوات الأمن الإيرانية، فيما يكثّف الحرس الثوري عملياته هناك لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود.

الكلمات المفتاحية