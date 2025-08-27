خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

إيران: حرس الثورة يعلن مقتل واعتقال مسلحين خلال عمليات في سيستان وبلوشستان

2025-08-27 12:13
110

أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية الإيراني، الأربعاء، أن قواته نفذت ثلاث عمليات أمنية مشتركة مع وحدات الاستخبارات والأمن الداخلي في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

وأوضح بيان العلاقات العامة للمقر أن الاشتباكات اندلعت صباح اليوم مع مجموعات "إرهابية"، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين واعتقال آخرين، من دون تحديد الحصيلة النهائية.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان، المحاذية لباكستان وأفغانستان، توترات أمنية متكررة وهجمات تنفذها جماعات مسلحة تستهدف قوات الأمن الإيرانية، فيما يكثّف الحرس الثوري عملياته هناك لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود.

حرس الثورة الاسلامية إيران
