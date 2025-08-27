أشارت هيئة البث العام الدنماركية "دي.آر"، اليوم الأربعاء (27 آب/أغسطس 2025)، إلى أنّ: "وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن استدعى أرفع دبلوماسي في السفارة الأميركية في كوبنهاغن بسبب تقارير عن عمليات تأثير في الرأي العام يجريها مواطنون أميركيون في غرينلاند".

ولفتت الهيئة، نقلًا عن مصادر، إلى أنّ: "الحكومة الدنماركية تعتقد أنّه ما لا يقل عن ثلاثة أميركيين على صلة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هم ضالعون في عمليات تأثير سرية في الرأي العام في الجزيرة التابعة للدنمارك".

من جانبه؛ أكّد وزير الخارجية أنّ: "أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة الدنمارك ستكون بالطبع غير مقبولة"، مشيرًا إلى أنّه: "في ضوء ذلك، طلبت من وزارة الشؤون الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لإجراء نقاش".

