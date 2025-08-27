خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

بسبب غرينلاند.. الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي 
عربي ودولي

بسبب غرينلاند.. الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي 

2025-08-27 12:45
72

أشارت هيئة البث العام الدنماركية "دي.آر"، اليوم الأربعاء (27 آب/أغسطس 2025)، إلى أنّ: "وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن استدعى أرفع دبلوماسي في السفارة الأميركية في كوبنهاغن بسبب تقارير عن عمليات تأثير في الرأي العام يجريها مواطنون أميركيون في غرينلاند".

ولفتت الهيئة، نقلًا عن مصادر، إلى أنّ: "الحكومة الدنماركية تعتقد أنّه ما لا يقل عن ثلاثة أميركيين على صلة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هم ضالعون في عمليات تأثير سرية في الرأي العام في الجزيرة التابعة للدنمارك".

من جانبه؛ أكّد وزير الخارجية أنّ: "أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة الدنمارك ستكون بالطبع غير مقبولة"، مشيرًا إلى أنّه: "في ضوء ذلك، طلبت من وزارة الشؤون الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لإجراء نقاش".

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب الدنمارك أميركا
