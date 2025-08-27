خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيس بري عن زيارة الأميركيين: الأمور ذاهبة نحو التعقيد وأتونا بعكس ما وعدونا
الرئيس بري عن زيارة الأميركيين: الأمور ذاهبة نحو التعقيد وأتونا بعكس ما وعدونا

2025-08-27 13:29
عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، قائلًا إن الأميركيين "أتونا بعكس ما وعدونا به".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد الرئيس بري أن الوفد الأميركي لم يأتِ بأي شيء من "إسرائيل"، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجددًا.

وإذ رفض الرئيس بري الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، اكتفى بالتشديد على أن الأمور ليست سهلة. 

وقال الرئيس بري ردًا على سؤال عن الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل الذي سيبحث في خطة الجيش لسحب سلاح حزب الله إن "كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر".

