في اعتداء جديد.. قوات مشاة "إسرائيلية" تتوغل جنوبي القنيطرة

2025-08-27 14:04
تقدّمت قوّات عسكرية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء (27 آب 2025)، باتجاه قرية الدواية الصغيرة في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنّ قوات مشاة من جيش الاحتلال تقدّمت نحو بعض المزارع المحيطة بقرية الدواية الصغيرة من الجهة الغربية من دون الاستعانة بالآليات العسكرية، قبل أن تنسحب بعد قرابة ساعة من التوغّل.

ويأتي التحرّك في سياق الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكرّرة في المنطقة واستمرار الغارات الجوية، ما يزيد من المخاوف بين الأهالي ويجعل التوتر على طول الحدود الجنوبية لسورية يتصاعد.

جيش الاحتلال الاسرائيلي القنيطرة سورية
