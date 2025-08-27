خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي موفدو نزع الكرامة… واشنطن تنقلب على التزاماتها

لبنان

حزب الله يزور الرئيس دياب.. فنيش: الرهان على الأميركي سراب
لبنان

حزب الله يزور الرئيس دياب.. فنيش: الرهان على الأميركي سراب

2025-08-27 14:43
144

في إطار اللقاءات التي يجريها حزب الله مع عدد من الشخصيات والأحزاب الوطنية، زار وفد من الحزب برئاسة الوزير السابق محمد فنيش وضمّ الوزير السابق محمود قماطي والنائب إيهاب حمادة رئيس الحكومة السابق حسان دياب في مكتبه في الحازمية.

وعبّر فنيش عقب اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة عن التقدير للدور الذي قام به دياب خلال توليه رئاسة الحكومة.

الوزير فنيش لفت إلى أنه تبيّن أن أيّ دور أميركي هو هراء، وأن الأميركي ليس وسيطًا بل أكثر إجرامية من العدو الصهيوني، واصفًا إياه بالوسيط الصهيوني الذي لم ينجح في الحصول على الالتزام من العدو بقرار وقف إطلاق النار، مشددًا على أن الرهان على التدخل الأميركي هو سراب، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى تصحيح القرار الخطيئة، وإلى عدم استسهال الرضوخ إلى الإملاءات الخارجية.

ورأى الوزير فنيش أن لا مصلحة للحكومة بجعل المشكلة مع مكوّن أساسي يمثّل بتوجهاته معظم اللبنانيين، كما أنه لا مصلحة في الانقسام بين اللبنانيين.  

من جهة ثانية، أدان الوزير فنيش ما صدر عن الوسيط الأميركي من إهانة بحق اللبنانيين جميعاً وتحديداً الإعلاميين، معتبرًا أن ما حصل يعبّر عن الوجه الحقيقي المستكبر والمستعلي للموفد الاميركي، مستغرباً أننا لم نرَ بعض أدعياء السيادة يوجهون انتقاداً لا بل يحاولون أن يجدوا له مبررًا لا يعبّر عن مضمون ما صدر.  

الوزير فنيش جدد التأكيد أن مستقبل دور المقاومة يكون في حوار وطني للوصول إلى استراتيجية دفاعية، مبديًا الحرص على المقاومة وعلى الجيش الذي هو ضمانة، واصفًا من جهة ثانية الدعوى التي رفعها البعض على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالسخيفة، وأضاف: "بتمنى حدا يدعي على الإدارة الأميركية".

 

الكلمات المفتاحية
حزب الله محمد فنيش محمود قماطي الحكومة اللبنانية المقاومة حسان دياب ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
لبنان منذ ساعة
حزب الله يزور الرئيس دياب.. فنيش: الرهان على الأميركي سراب
حزب الله يزور الرئيس دياب.. فنيش: الرهان على الأميركي سراب
لبنان منذ 6 ساعات
هكذا أحبط أهالي الجنوب زيارة رمز الشرّ الأميركي
هكذا أحبط أهالي الجنوب زيارة رمز الشرّ الأميركي
لبنان منذ 7 ساعات
الرئيس بري عن زيارة الأميركيين: الأمور ذاهبة نحو التعقيد وأتونا بعكس ما وعدونا
الرئيس بري عن زيارة الأميركيين: الأمور ذاهبة نحو التعقيد وأتونا بعكس ما وعدونا
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
النقاش الوطني مدخل إلزامي لاستعادة السيادة
النقاش الوطني مدخل إلزامي لاستعادة السيادة
خاص العهد منذ ساعة
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
حسين الخليل: أميركا تريد لبنانَ أعزلًا وضعيفًا.. وإملاءاتها تنصُّلٌ من وقف النار
لبنان منذ ساعة
أداء الحكومة والسيادة
أداء الحكومة والسيادة "المنقوصة"
خاص العهد منذ 3 ساعات
موفدو نزع الكرامة… واشنطن تنقلب على التزاماتها
موفدو نزع الكرامة… واشنطن تنقلب على التزاماتها
نقاط على الحروف منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة