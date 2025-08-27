خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أداء الحكومة والسيادة "المنقوصة"

عربي ودولي

500 يوم من الجحيم في الفاشر.. أطفال دارفور يواجهون الجوع والموت بصمت
عربي ودولي

500 يوم من الجحيم في الفاشر.. أطفال دارفور يواجهون الجوع والموت بصمت

2025-08-27 16:43
منظّمة "يونيسف" تقول: إنّ مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لا تزال تحت الحصار منذ 500 يوم، والأطفال يعانون الجوع والعنف؛ في ظلّ اشتداد حدّة المعارك في الإقليم.
97

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ "مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تحت الحصار منذ 500 يوم، والأطفال يعانون الجوع والعنف".

وأشارت المنظّمة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنّ "260 ألف مدني عالقون في الفاشر دون مساعدات منذ أكثر من عام، مضيفة أنّ "أكثر من ألف طفل قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحصار في مدينة الفاشر".

كما حذّرت المنظمة من أنّ "سوء التغذية والكوليرا يهدّدان الأطفال في شمال دارفور"، مطالبة بـ"وقف العنف في الفاشر، وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية".

استمرار معارك الفاشر

وجاء إعلان "يونيسيف" في الوقت الذي تواصل، منذ أكثر من أسبوع، قوات "الدعم السريع" هجماتها المتعدّدة على مدينة الفاشر، مستهدفة الوصول إلى قيادة الفرقة السادسة مشاة للجيش داخل المدينة، وسط مواجهات عنيفة تمكّن خلالها الجيش السوداني وحلفاؤه من التصدّي لها.

ولفتت مصادر ميدانية إلى أنّ قوات "الدعم السريع" هاجمت المدينة بالمسيّرات والمدفعية الثقيلة، بمشاركة "مئات المرتزقة الأجانب"، قبل أن ينجح الجيش السوداني بالردّ على مصادر النيران ومهاجمة مواقع "الدعم السريع" بالمسيّرات في أطراف الفاشر؛ ما أدّى إلى مقتل عدد من المسلحين وتدمير عتادهم.

وكان شهود عيان قالوا: إنّ المدينة شهدت، أمس الثلاثاء، قصفًا مدفعيًّا وبالمسيّرات من جانب قوات "الدعم السريع".

وفي السياق نفسه، أعلنت قوات "الدعم السريع"، عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق ما سمّته "النداء الأخير" للسكان من أجل الخروج من الفاشر، قبل بدء "هجوم كبير" على المدينة خلال الساعات المقبلة، مضيفة أنها "قامت بانفتاحات واسعة؛ استعدادًا لبداية الزحف؛ لخوض معركة مصيرية فاصلة على كلّ المحاور؛ لتحقيق نصر تاريخي تلوح ملامحه في الأفق"، على حدّ قولها.

تزايد الوفيات والإصابات بالكوليرا

وفي سياق الأزمة السودانية، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1210 إصابات جديدة بالكوليرا، بينها 36 وفاة، خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إنّ "الحالات الجديدة رفعت إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا إلى 102831 حالة، بما في ذلك 2561 حالة وفاة منذ تفشّي المرض في آب/أغسطس 2024"، مضيفة أنّ "الإصابات انخفضت في بعض الولايات وارتفعت في ولايات أخرى" دون تحديدها.

يُذكر أنه في 6 آب/أغسطس الجاري، قالت منظّمة الصحة العالمية: إنّ "حالات الإصابة بالكوليرا وجدت في جميع ولايات السودان الثماني عشرة".

الكلمات المفتاحية
السودان الارهاب كوليرا دارفور
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2"
عربي ودولي منذ 39 دقيقة
"الغارديان" توثّق بطولات مريم أبو دقّة: صحافية واجهت الموت وخلّدت شرف الكلمة
عربي ودولي منذ ساعتين
ديمقراطيون سابقون من
ديمقراطيون سابقون من "أيباك" يوقعون مشروع قانون لوقف تسليح "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
ميلوني تُدين
ميلوني تُدين "إسرائيل": قتل الصحافيين في خان يونس "غير مبرّر" والحرب تجاوزت التناسب
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
500 يوم من الجحيم في الفاشر.. أطفال دارفور يواجهون الجوع والموت بصمت
500 يوم من الجحيم في الفاشر.. أطفال دارفور يواجهون الجوع والموت بصمت
عربي ودولي منذ 4 ساعات
أرسلان: ما يجري في السويداء على يد القوى التكفيرية مدان ومستنكر ومستهجن
أرسلان: ما يجري في السويداء على يد القوى التكفيرية مدان ومستنكر ومستهجن
لبنان 2025-08-10
الجولاني يجنِّد موالين لـ
الجولاني يجنِّد موالين لـ"القاعدة" في صفوف الجيش السوري
عربي ودولي منذ شهر
أميركا ودعم الإرهاب.. الاعتراف سيد الأدلة!
أميركا ودعم الإرهاب.. الاعتراف سيد الأدلة!
مقالات منذ شهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة