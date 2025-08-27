أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ "مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تحت الحصار منذ 500 يوم، والأطفال يعانون الجوع والعنف".

وأشارت المنظّمة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنّ "260 ألف مدني عالقون في الفاشر دون مساعدات منذ أكثر من عام، مضيفة أنّ "أكثر من ألف طفل قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحصار في مدينة الفاشر".

كما حذّرت المنظمة من أنّ "سوء التغذية والكوليرا يهدّدان الأطفال في شمال دارفور"، مطالبة بـ"وقف العنف في الفاشر، وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية".

استمرار معارك الفاشر

وجاء إعلان "يونيسيف" في الوقت الذي تواصل، منذ أكثر من أسبوع، قوات "الدعم السريع" هجماتها المتعدّدة على مدينة الفاشر، مستهدفة الوصول إلى قيادة الفرقة السادسة مشاة للجيش داخل المدينة، وسط مواجهات عنيفة تمكّن خلالها الجيش السوداني وحلفاؤه من التصدّي لها.

ولفتت مصادر ميدانية إلى أنّ قوات "الدعم السريع" هاجمت المدينة بالمسيّرات والمدفعية الثقيلة، بمشاركة "مئات المرتزقة الأجانب"، قبل أن ينجح الجيش السوداني بالردّ على مصادر النيران ومهاجمة مواقع "الدعم السريع" بالمسيّرات في أطراف الفاشر؛ ما أدّى إلى مقتل عدد من المسلحين وتدمير عتادهم.

وكان شهود عيان قالوا: إنّ المدينة شهدت، أمس الثلاثاء، قصفًا مدفعيًّا وبالمسيّرات من جانب قوات "الدعم السريع".

وفي السياق نفسه، أعلنت قوات "الدعم السريع"، عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق ما سمّته "النداء الأخير" للسكان من أجل الخروج من الفاشر، قبل بدء "هجوم كبير" على المدينة خلال الساعات المقبلة، مضيفة أنها "قامت بانفتاحات واسعة؛ استعدادًا لبداية الزحف؛ لخوض معركة مصيرية فاصلة على كلّ المحاور؛ لتحقيق نصر تاريخي تلوح ملامحه في الأفق"، على حدّ قولها.

تزايد الوفيات والإصابات بالكوليرا

وفي سياق الأزمة السودانية، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1210 إصابات جديدة بالكوليرا، بينها 36 وفاة، خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إنّ "الحالات الجديدة رفعت إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا إلى 102831 حالة، بما في ذلك 2561 حالة وفاة منذ تفشّي المرض في آب/أغسطس 2024"، مضيفة أنّ "الإصابات انخفضت في بعض الولايات وارتفعت في ولايات أخرى" دون تحديدها.

يُذكر أنه في 6 آب/أغسطس الجاري، قالت منظّمة الصحة العالمية: إنّ "حالات الإصابة بالكوليرا وجدت في جميع ولايات السودان الثماني عشرة".

