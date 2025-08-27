رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنّ الغارة "الإسرائيلية" على مستشفى خان يونس هذا الأسبوع، والتي أدت إلى استشهاد 5 صحافيين، كانت "غير مبررة"، مؤكدة أنّ الحرب في غزّة "تجاوزت مبدأ التناسب".

وقالت ميلوني، خلال كلمتها في المهرجان الكاثوليكي السنوي في مدينة ريميني الإيطالية، إنّ "قتل الصحافيين غير مبرر، وهو هجوم غير مقبول على حرية الصحافة وعلى كلّ الذين يخاطرون بحياتهم لتغطية مأساة الحرب".

وأضافت: "لا يمكننا الصمت الآن في وجه ردّ فعل تجاوز مبدأ التناسب، وأوقع عددًا كبيرًا جدًا من الضحايا الأبرياء، بل وطاول حتّى الطوائف المسيحية".

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال "الإسرائيلي" قطاع غزّة بعدوان عنيف، ما أسفر عن استشهاد نحو 90 فلسطينيًّا، بينهم 6 صحافيين، وذلك في سلسلة غارات متواصلة طاولت منازل المدنيين في مختلف أنحاء القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.

الكلمات المفتاحية