وقّع أعضاء ديمقراطيون سابقون من لجنة الشؤون العامة الأميركية "الإسرائيلية"، "أيباك"، مشروع قانون يقضي بمنع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، بحسب ما أفاد به موقع "ذا انترسبت" الأميركي، الأربعاء.

وأضاف الموقع أنّ 3 نواب ديمقراطيين، ممن جمعوا آلاف الأصوات من "أيباك" خلال دورات انتخابية مؤخرًا، وقعوا مشروع القانون الذي يحمل اسم "منع وصول القنابل" (Block the Bombs).

ويقضي القانون بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من تزويد الاحتلال "الإسرائيلي" بأسلحة أميركية محدّدة، "استخدمها الجيش في جرائم حرب موثّقة ضدّ الفلسطينيين"، بحسب الموقع.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، يسعى مؤيدو مشروع القانون لـ"تصويره كاختبار حاسم للناخبين الديمقراطيين الذين لطالما أعربوا عن دعمهم لمثل هذه القيود".

وفي هذا السياق، رجّح "ذا انترسبت" أن يكون "التحوّل (في مواقف نواب ديمقراطيين تلقوا دعمًا سابقًا من أيباك) ملائمًا للعديد من الديمقراطيين".

وأشار إلى أنّ استطلاع رأي أُجري في كانون الثاني/يناير الماضي، بيَّن أنّ ثلث الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح جو بايدن في عام 2020، ولكن ليس لكامالا هاريس في عام 2024، قالوا إنّ "إنهاء عنف "إسرائيل" في غزّة كان القضية الرئيسية التي تُحدد تصويتهم".

وأعربت الراعية الرئيسية لمشروع القانون، النائب الديمقراطية ديليا راميريز، عن أملها في أن تكون مواقفهم "مؤشرًا على تخفيف قبضة AIPAC القوية على الحزب الديمقراطي في الكونغرس"، وفقًا لما نقله الموقع.

