أعلن الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025، أنّ العدّاء الدولي علّام العمور استشهد برصاص جيش الاحتلال، في أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر الاتحاد أنّ العدّاء الفلسطيني العمور، هو صاحب الميدالية البرونزية في سباق 5 آلاف متر للشباب في بطولة غرب آسيا.

وأوضح أنّه استشهد في أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي من بوابات الإغاثة، لمواجهة سياسة التجويع الصهيونية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة.

وتابع الاتحاد أنّه "لم يكن يتوقع أن تكون نهايته برصاصة في الرأس، بدلًا من أن يحمل بيده ما يسد رمق عائلته. هكذا كان آخر سباق لعلام، ليس على حلبة الجري، بل كان سباقًا موجعًا نحو الآخرة، تاركًا وراءه قصة مؤثرة وذكرى طيبة في قلوب محبيه وكل من سمع عن إصراره وتفوقه".

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إنّ الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدًا، جرّاء الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني المستمر على غزّة.

