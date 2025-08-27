خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2"

2025-08-27 20:15
33

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية التابعة لها استهدفت اليوم الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025، مطار اللدِ في منطقةِ يافا الفلسطينية المحتلة بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان عسكري تلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد الركن يحيى سريع أن عملية الاستهداف حقَّقت هدفَها بنجاح، وتسببَت بهروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتعليقِ حركةِ المطارِ.

وأوضح العميد سريع أن العملية تأتي "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، وردًّا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

أضاف البيان: "إنَّ اعترافَ العالمِ أجمعَ بحجمِ ما يُعانيه إخوانُنا في غزَّةَ من تجويعٍ وحصارٍ وعدوانٍ لَيَضَعُ الأمَّةَ العربيَّةَ والإسلاميَّةَ بأكملِها أمامَ مسؤوليَّةٍ دينيَّةٍ وتاريخيَّةٍ عظيمةٍ، وهي مُكلَّفةٌ دينيًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا بضرورةِ التحرُّكِ لإنهاءِ المجاعةِ ورفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ على غزَّةَ".

وأعلن أنَّ "اليمنَ؛ يمنَ الأنصارِ؛ يمنَ الإسلامِ؛ يمنَ الإيمانِ، في موقفٍ مشرِّفٍ، وهو يؤدِّي واجبَه تجاهَ المظلومين في فلسطينَ، ولن يتخلَّى عن هذا الموقفِ مهما كانتِ التحدياتُ، ومهما كانتِ التداعياتُ".

وختم مؤكدًا أن اليمن "مع غزَّةَ حتى رفعِ الحصارِ عنها ووقفِ العدوانِ عليها".

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني اليمن القوات المسلحة اليمنية قطاع غزة
