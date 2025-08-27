خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطّل فريقًا
احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطّل فريقًا "إسرائيليًّا" في طوَّاف إسبانيا للدراجات الهوائية

2025-08-27 21:22
أدّى احتجاج متظاهرين مؤيدين لفلسطين، الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025، إلى عرقلة سباق ضد الساعة لفريق "بريميير تيك" "الإسرائيلي" خلال سباق طوّاف إسبانيا للدراجات الهوائية (لافويلتا).

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ عددًا من المحتجين كانوا يحملون لافتات وأعلام فلسطين تمكنوا من قطع الطريق أمام دراجين من فريق "بريميير"، مما بطّأ سرعتهم.

وقبل أن يتدخل المنظمون وقوات الأمن على الفور لإعادة مسار السباق، تمكن الدراجون من استئناف رحلتهم.

وتأتي هذه الحادثة في خضم الجدل السياسي الدائر في البلاد بشأن مشاركة الفريق "الإسرائيلي" في طوّاف إسبانيا.

وهذا الأسبوع، قدّم حزب اليسار المتحد التماسًا إلى الكونغرس يطالب الحكومة باقتراح استبعاد الفريق من سباق "لافويلتا"، ريثما تُطبق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن غزة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

ويؤكد الحزب على أنّ "الرياضة رفيعة المستوى التي تقام على الأراضي الإسبانية يجب أن تتوافق تمامًا مع التزامات الدولة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

