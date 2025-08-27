خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مسلّحون ينهبون عقارات ويهدّدون العائلات العلوية في دمشق

عربي ودولي

تزايد العنف في المدارس الأميركية: 3 قتلى و17 جريحًا في إطلاق نار بولاية مينيسوتا
عربي ودولي

تزايد العنف في المدارس الأميركية: 3 قتلى و17 جريحًا في إطلاق نار بولاية مينيسوتا

2025-08-27 21:22
71

شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، الأربعاء، حادثة إطلاق نار مأساوية داخل مدرسة كاثوليكية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مطلق النار، وإصابة 17 آخرين، في مؤشر جديد على تزايد العنف داخل المؤسسات التعليمية الأميركية.

وأفاد عمدة المدينة بأنّ الحادث أودى بحياة أطفال، فيما تقع المدرسة والكنيسة التابعة لها في جنوب المدينة. وأظهرت مشاهد حية الأهالي وهم يغادرون مع أطفالهم وسط انتشار كثيف لفرق الطوارئ، في مشهد يعكس القلق والخوف الذي يجتاح المجتمع المحلي.

وقال أحد الأهالي في اتّصال مع وكالة الصحافة الفرنسية: "نحن بصدد أخذ أولادنا من المبنى"، فيما نشر الحساب الرسمي لبلدية المدينة على "إكس" أن مطلق النار تحت السيطرة، مؤكدًا عدم وجود أي تهديد فعلي للأهالي في الوقت الحالي، ودعت البلدية الناس إلى الابتعاد عن المنطقة للسماح لفرق الطوارئ بمساعدة الضحايا.

وأكد الحاكم والتز تضامنه مع الضحايا قائلًا: "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهدوا أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع".

كما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلقه من الحادث، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقاته، وكتب على منصته "تروث سوشال": "البيت الأبيض سيواصل متابعة هذا الوضع المروع. أدعوكم للصلاة معي من أجل جميع الأشخاص المتأثرين".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متصاعدة من حالات العنف في المدارس الأميركية، بعد تقارير عن تهديدات ومطلقين للنار في حرم كليات عدة مع بداية العام الدراسي، مما يزيد المخاوف على سلامة الطلاب والمعلمين.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية المدارس العنف
إقرأ المزيد
المزيد
زيلينسكي يوفد معاونيه إلى واشنطن.. لضمانات أمنية وتمهيد للقاء بوتين
زيلينسكي يوفد معاونيه إلى واشنطن.. لضمانات أمنية وتمهيد للقاء بوتين
عربي ودولي منذ 17 ساعة
مسلّحون ينهبون عقارات ويهدّدون العائلات العلوية في دمشق
مسلّحون ينهبون عقارات ويهدّدون العائلات العلوية في دمشق
عربي ودولي منذ 18 ساعة
تزايد العنف في المدارس الأميركية: 3 قتلى و17 جريحًا في إطلاق نار بولاية مينيسوتا
تزايد العنف في المدارس الأميركية: 3 قتلى و17 جريحًا في إطلاق نار بولاية مينيسوتا
عربي ودولي منذ 18 ساعة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2"
عربي ودولي منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
البرجاوي لـ
البرجاوي لـ"العهد": من يُغلّب مصلحة الأميركي و"الإسرائيلي" سيرحل معهما
خاص العهد منذ 4 دقائق
ليندسي غراهام في لبنان: المتعصّب الإنجيلي وصاحب سياسة
ليندسي غراهام في لبنان: المتعصّب الإنجيلي وصاحب سياسة "إسرائيل أولًا"
ترجمات منذ ساعة
زيلينسكي يوفد معاونيه إلى واشنطن.. لضمانات أمنية وتمهيد للقاء بوتين
زيلينسكي يوفد معاونيه إلى واشنطن.. لضمانات أمنية وتمهيد للقاء بوتين
عربي ودولي منذ 17 ساعة
تزايد العنف في المدارس الأميركية: 3 قتلى و17 جريحًا في إطلاق نار بولاية مينيسوتا
تزايد العنف في المدارس الأميركية: 3 قتلى و17 جريحًا في إطلاق نار بولاية مينيسوتا
عربي ودولي منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة