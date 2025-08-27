خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

عربي ودولي

زيلينسكي يوفد معاونيه إلى واشنطن.. لضمانات أمنية وتمهيد للقاء بوتين

2025-08-27 23:00
تحرّك دبلوماسي أوكراني رفيع نحو واشنطن بحثًا عن ضمانات أمنية وتمهيدًا لقمة محتملة بين زيلينسكي وبوتين
أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأّنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أرسل مبعوثين رفيعي المستوى إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في وقت يبحث فيه حلفاء كييف الضمانات الأمنية المحتملة للدولة التي مزقتها الحرب.

وبحسب مصدر مطلع، فإنّ الوفد الأوكراني يضمّ رئيس الأركان، أندريه يرماك، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، ومن المرجح أن يتركز جدول الأعمال على الضمانات الأمنية والتحضير لاجتماع ثنائي محتمل بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي الزيارة في أعقاب اجتماع رفيع المستوى جمع زيلينسكي بالرئيس الأميركي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض في 18 آب/أغسطس، حيث يدفع ترامب نحو اتفاق سريع بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب، فيما يركّز داعمو أوكرانيا على بلورة ضمانات أمنية تواكب أي اتفاق مستقبلي مع روسيا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنّ بوتين وافق على لقاء زيلينسكي وأن التحضيرات جارية، لكن الكرملين لم يؤكد ذلك، فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، على أنّ "الأجندة ليست جاهزة على الإطلاق".

وفي خطابه المسائي، أعلن زيلينسكي عن إطلاق جهد دبلوماسي جديد للتواصل مع دول قد تستضيف محادثات السلام، مشيرًا إلى تركيا ودول الخليج وعدد من الدول الأوروبية كخيارات محتملة. ورافق ذلك زيارة قام بها يرماك وعمروف إلى قطر.

وقال زيلينسكي: "من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب. لكن كلّ شيء سيعتمد على إرادة قادة العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لممارسة الضغط على روسيا. هناك حاجة إلى خطوات جديدة، وضغوط جديدة، من عقوبات ورسوم جمركية، ويجب أن يكون كلّ ذلك مطروحًا على الطاولة".

