في اليوم الـ165 من استئناف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة، تتواصل المجازر بلا هوادة، في ظلّ حصار خانق وقصف مستمر يستهدف كلّ ما هو حي.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، نتيجة غارات همجية طالت مناطق متفرقة في القطاع المحاصر.

واستُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف استهدف شقة سكنية قرب برج فلسطين في شارع الشهداء في مدينة غزّة. كما جُرح عدد من النازحين بقصف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" لخيمة تؤويهم في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وفي مشهد مروّع، استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 75 من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال في منطقة الواحة شمالي القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي. هذا؛ وواصل الطيران الحربي "الإسرائيلي" قصف البنى السكنية مستهدفًا بناية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة وسط غزّة، في حين شهدت أحياء الصبرة والزيتون وجباليا مزيدًا من عمليات النسف لمنازل المدنيين.

من جهته، أعلن مستشفى العودة وسط القطاع استقباله جثث 5 شهداء، بينهم سيدة وطفل، و17 جريحًا نتيجة قصف طال نقطة توزيع مساعدات في جنوب وادي غزّة.

بالموازاة، استُشهدت سيدة وطفلها بعد قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة غانم، في بلوك 10 في مخيم البريج وسط القطاع. كما استُشهد المواطن سعيد الحرازين قرب منطقة "نتساريم". وفي رفح جنوبًا، قصفت الزوارق الحربية شاطئ البحر، فيما سجلت مدينة خان يونس 16 شهيدًا خلال 24 ساعة فقط نتيجة الغارات الجوية المكثفة.

ومنذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس، بلغ عدد الشهداء 11,050، والمصابين 46,886، فيما ارتفع عدد شهداء لقمة العيش، والذين استُهدفوا خلال بحثهم عن المساعدات، إلى 2,158، والمصابين إلى أكثر من 15,853.

أيضًا، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 62,895 والمصابين إلى 158,927 منذ بدء المجازر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما سجّلت مستشفيات غزّة 10 وفيات جديدة بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل العدد الكلي إلى 313 وفاة بينهم 119 طفلًا منذ بدء الحرب، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى المحاصرين.

الكلمات المفتاحية