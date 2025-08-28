أشارت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" إلى انخفاض حاد في أرباح شركة "إل عال" بعد تقديمها النتائج ربع السنوية، وذلك بسبب الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت: "في حزيران/يونيو 2025، أطلقت "إسرائيل" عملية "الأسد الصاعد"، التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي في "إسرائيل" ووقف العمليات المنتظمة، بما في ذلك عمليات شركتي "إل عال" و"سن دور"، حتى 25 حزيران/يونيو 2025. وضعت الشركة سياسة تجارية متساهلة سمحت لعملائها بالصعود على متن رحلات الإنقاذ من المنطقة التي كانوا فيها (حوض البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، والشرق) دون أي تكلفة إضافية، إلى جانب خيار الإلغاء واسترداد كامل المبلغ للعملاء الذين عادوا بوسائل أخرى".

تُقدّر الشركة أنّ إجمالي الضرر الذي لحق بنتائج المجموعة نتيجة الحرب يبلغ حوالى 100 مليون دولار. ولولا الحرب لكانت الشركة قد حققت نتائج مماثلة للربع المقابل من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّه في أوائل حزيران/يونيو، عادت الشركة إلى نشاطها الكامل في ذروة العطلة الصيفية، مع استمرار الطلب المرتفع على رحلاتها. وعادت مبيعات الشركة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس إلى مستواها المعتاد قبل الحملة، بل وزادت.

وصرحت يانكيلا شاهار، المديرة المالية لشركة "إل عال": "بسبب آثار الحرب التي أدت إلى إغلاق الأجواء وتوقف النشاط الاعتيادي، تأثرت نتائج التشغيل خلال الربع سلبًا. وتقدر الشركة تأثير العملية على الربحية بنحو 100 مليون دولار. وقد أنهينا الربع بربح صافٍ بلغ نحو 66 مليون دولار".

الكلمات المفتاحية