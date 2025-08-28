خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي شخصيات وطنية شمالية: سيادة الحكومة بتحرير الارض قبل المطالبة بسلاح المقاومة 

عين على العدو

بسبب الحرب مع إيران.. شركة
عين على العدو

بسبب الحرب مع إيران.. شركة "إل عال" تخسر نحو 100 مليون دولار

2025-08-28 11:39
76

أشارت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" إلى انخفاض حاد في أرباح شركة "إل عال" بعد تقديمها النتائج ربع السنوية، وذلك بسبب الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت: "في حزيران/يونيو 2025، أطلقت "إسرائيل" عملية "الأسد الصاعد"، التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي في "إسرائيل" ووقف العمليات المنتظمة، بما في ذلك عمليات شركتي "إل عال" و"سن دور"، حتى 25 حزيران/يونيو 2025. وضعت الشركة سياسة تجارية متساهلة سمحت لعملائها بالصعود على متن رحلات الإنقاذ من المنطقة التي كانوا فيها (حوض البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، والشرق) دون أي تكلفة إضافية، إلى جانب خيار الإلغاء واسترداد كامل المبلغ للعملاء الذين عادوا بوسائل أخرى".

تُقدّر الشركة أنّ إجمالي الضرر الذي لحق بنتائج المجموعة نتيجة الحرب يبلغ حوالى 100 مليون دولار. ولولا الحرب لكانت الشركة قد حققت نتائج مماثلة للربع المقابل من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّه في أوائل حزيران/يونيو، عادت الشركة إلى نشاطها الكامل في ذروة العطلة الصيفية، مع استمرار الطلب المرتفع على رحلاتها. وعادت مبيعات الشركة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس إلى مستواها المعتاد قبل الحملة، بل وزادت.

وصرحت يانكيلا شاهار، المديرة المالية لشركة "إل عال": "بسبب آثار الحرب التي أدت إلى إغلاق الأجواء وتوقف النشاط الاعتيادي، تأثرت نتائج التشغيل خلال الربع سلبًا. وتقدر الشركة تأثير العملية على الربحية بنحو 100 مليون دولار. وقد أنهينا الربع بربح صافٍ بلغ نحو 66 مليون دولار".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاقتصاد العدوان الصهيوني على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
المعارضة
المعارضة "الإسرائيلية" تتحضر "بيقظة" للانتخابات: نتنياهو قد يكون في البيت إلى الأبد
عين على العدو منذ 59 دقيقة
بسبب الحرب مع إيران.. شركة
بسبب الحرب مع إيران.. شركة "إل عال" تخسر نحو 100 مليون دولار
عين على العدو منذ 4 ساعات
المعارضة في كيان العدو تبدأ بالاستعداد للانتخابات القادمة
المعارضة في كيان العدو تبدأ بالاستعداد للانتخابات القادمة
عين على العدو منذ يوم
كاتب صهيوني: نتنياهو يبيع ترامب عملية غير واقعية 
كاتب صهيوني: نتنياهو يبيع ترامب عملية غير واقعية 
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
البرجاوي لـ
البرجاوي لـ"العهد": من يُغلّب مصلحة الأميركي و"الإسرائيلي" سيرحل معهما
خاص العهد منذ 5 دقائق
المعارضة
المعارضة "الإسرائيلية" تتحضر "بيقظة" للانتخابات: نتنياهو قد يكون في البيت إلى الأبد
عين على العدو منذ 59 دقيقة
ليندسي غراهام في لبنان: المتعصّب الإنجيلي وصاحب سياسة
ليندسي غراهام في لبنان: المتعصّب الإنجيلي وصاحب سياسة "إسرائيل أولًا"
ترجمات منذ ساعة
بسبب الحرب مع إيران.. شركة
بسبب الحرب مع إيران.. شركة "إل عال" تخسر نحو 100 مليون دولار
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة