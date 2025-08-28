نظّمت التعبئة الرياضية في حزب الله – قطاع صيدا، "دورة النصر الإلهي" في السباحة، وذلك إحياءً لذكرى انتصار تموز 2006، بحضور رسمي وشعبي لافت.

حضر الدورة مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، ومسؤول مؤسسة بيت المقدس للشباب والرياضة في منطقة صيدا عصام العلي، وعضو قيادة منطقة صيدا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الكريم الأحمد، والإعلامي في الجبهة الشعبية – منطقة صيدا محمود محمد، والمسؤول الرياضي لحزب الله في قطاع صيدا الحاج سمير ناصر، بالإضافة إلى مسؤول شعبة عين الحلوة الحاج علي الزينو، وجمهور غفير من أهالي المدينة والمخيمات. وقد أشرف على التحكيم المدرب والحكم هلال كاعين.

وفي الختام، وزعت الميداليات على جميع المشاركين وسط أجواء رياضية مميزة أكدت على أهمية الرياضة في تعزيز روح الانتماء، الصمود، والتلاقي بين الأندية والأجيال.

