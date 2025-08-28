شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي بلدة بيت ليف الجنوبية، الشهيد المجاهد حسين أحمد بداح "عمار"، الذي ارتقى على طريق القدس، بمسيرة جماهيرية حاشدة.

انطلقت مراسم التشييع بالهتافات المنددة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزة وفلسطين، والمتمسكة بنهج المقاومة الحسيني، وسط مشاركة واسعة من العلماء، والفعاليات والشخصيات، إلى جانب عائلة الشهيد وذوي الشهداء، وحشود غفيرة لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

تقدّمت التشييع سيارات إسعاف تابعة لمديرية جبل عامل الأولى في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، وفرق من كشافة الإمام المهدي (عج) التي حملت صور القادة ورايات العزاء الحسيني، تلتها سريّة من التشكيلات الخاصة رفعت الأعلام اللبنانية وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها.

بعد الصلاة على الجثمان الطاهر، ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

