خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عاموس يدلين: استمرار الحرب في غزّة يخدم بقاء الحكومة لا "الأمن القومي"

لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد حسين بداح في بيت ليف
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد حسين بداح في بيت ليف
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد حسين بداح في بيت ليف
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد حسين بداح في بيت ليف

2025-08-28 18:00
68

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي بلدة بيت ليف الجنوبية، الشهيد المجاهد حسين أحمد بداح "عمار"، الذي ارتقى على طريق القدس، بمسيرة جماهيرية حاشدة.

انطلقت مراسم التشييع بالهتافات المنددة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزة وفلسطين، والمتمسكة بنهج المقاومة الحسيني، وسط مشاركة واسعة من العلماء، والفعاليات والشخصيات، إلى جانب عائلة الشهيد وذوي الشهداء، وحشود غفيرة لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

تقدّمت التشييع سيارات إسعاف تابعة لمديرية جبل عامل الأولى في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، وفرق من كشافة الإمام المهدي (عج) التي حملت صور القادة ورايات العزاء الحسيني، تلتها سريّة من التشكيلات الخاصة رفعت الأعلام اللبنانية وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها.

بعد الصلاة على الجثمان الطاهر، ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
وفد من حزب الله زار رئيس الرهبانية الكاثولكية في دير المخلص في جون 
وفد من حزب الله زار رئيس الرهبانية الكاثولكية في دير المخلص في جون 
لبنان منذ 8 ساعات
مجلس الأمن يمدّد لـ
مجلس الأمن يمدّد لـ "اليونيفيل" ويطالب "إسرائيل" بالانسحاب من 5 مواقع
لبنان منذ 9 ساعات
ناصر في اللقاء السنوي لتجمع المعلمين: حزب الله يواصل جهوده لدعم مسيرة التعليم
ناصر في اللقاء السنوي لتجمع المعلمين: حزب الله يواصل جهوده لدعم مسيرة التعليم
لبنان منذ 9 ساعات
ناصر الدين تفقّد مصنعين للأدوية في ضبية وزكريت: نشجع المصانع الوطنية لاستعادة الريادة
ناصر الدين تفقّد مصنعين للأدوية في ضبية وزكريت: نشجع المصانع الوطنية لاستعادة الريادة
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد من حزب الله زار رئيس الرهبانية الكاثولكية في دير المخلص في جون 
وفد من حزب الله زار رئيس الرهبانية الكاثولكية في دير المخلص في جون 
لبنان منذ 8 ساعات
رئيس هيئة الأسرى والمحررين: قرار الإفراج عن العميل حسنة
رئيس هيئة الأسرى والمحررين: قرار الإفراج عن العميل حسنة "فضيحة وطنية"
خاص العهد منذ 8 ساعات
مجلس الأمن يمدّد لـ
مجلس الأمن يمدّد لـ "اليونيفيل" ويطالب "إسرائيل" بالانسحاب من 5 مواقع
لبنان منذ 9 ساعات
ناصر في اللقاء السنوي لتجمع المعلمين: حزب الله يواصل جهوده لدعم مسيرة التعليم
ناصر في اللقاء السنوي لتجمع المعلمين: حزب الله يواصل جهوده لدعم مسيرة التعليم
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة