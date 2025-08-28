خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مواقف شعبية ترفض تسليم السلاح: المقاومة تصنع السيادة

عربي ودولي

عدوان صهيوني جديد على اليمن استهدف أعيانًا عامة ومدنية
عربي ودولي

عدوان صهيوني جديد على اليمن استهدف أعيانًا عامة ومدنية

2025-08-28 19:07
92

شن العدو الصهيوني عصر اليوم الخميس 28/8/2025 عدوانًا عسكريًا جديدًا على اليمن استهدف مناطق مدنية وأعيانًا عامة، في العاصمة صنعاء.

وتزامن العدوان مع حملة إعلامية صهيونية زعمت أن العدوان الجديد استهدف قيادات سياسية وعسكرية يمنية، وأن البحرية الصهيونية شاركت في هذا العدوان، في محاولة يائسة لتجييره في الحرب النفسية على الشعب اليمني لثنيه عن مساندته للشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته في مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني في قطاع غزة.

ونفت مصادر يمنية رسمية متعددة صحة الأنباء التي روجتها وسائل إعلام العدو عن استهداف قيادات في صنعاء، مؤكدةً أن ما يجري هو استهداف للشعب اليمني بكامله بسبب مواقفه الداعمة لغزة والمقاومة الفلسطينية.

وفي السياق أكد مصدر في وزارة الدفاع عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء خلال العدوان الصهيوني على العاصمة اليوم الخميس، وجدد التأكيد على أن "ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر قوله: إن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها، والعمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

كما أكد المصدر أن "يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة بإذن الله".

ولفت المصدر إلى أن "العدو "الإسرائيلي" يقدم روايات متخبطة بشأن عدوانه ومزاعم استهدافه للقيادات في العاصمة صنعاء". 

ورأى المصدر أن العدوان "الإسرائيلي" الجديد على العاصمة صنعاء "هو استهداف لموقف الشعب اليمني المساند للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن تهديدات العدو "الإسرائيلي" لن ترهب الشعب اليمني وقيادته ولن تثنيه الغارات الصهيونية عن إسناد غزة.

بدوره، شدد القيادي في حركة أنصار الله، نصر الدين عامر، على أن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها"، مؤكدًا أن "العمليات اليمنية والإسناد الشعبي والرسمي لغزة والمقاومة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة بإذن الله".

وأضاف عامر: "إن يد الشعب اليمني القوية، بعون الله، ستطال مجرمي الحرب الصهاينة"، مؤكدًا استمرار صمود اليمنيين في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" وحماية الشعب الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني اليمن أنصار الله مطار صنعاء الدولي قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وذراعنا الطولى ستلقّنهم الدرس اللازم
المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وذراعنا الطولى ستلقّنهم الدرس اللازم
عربي ودولي منذ 9 ساعات
السيد الحوثي: العدو
السيد الحوثي: العدو "الإسرائيلي" متّجه بالفعل في مخططه لاستهداف القدس والمسجد الأقصى
عربي ودولي منذ 12 ساعة
عدوان صهيوني جديد على اليمن استهدف أعيانًا عامة ومدنية
عدوان صهيوني جديد على اليمن استهدف أعيانًا عامة ومدنية
عربي ودولي منذ 13 ساعة
زيلينسكي يوفد معاونيه إلى واشنطن.. لضمانات أمنية وتمهيد للقاء بوتين
زيلينسكي يوفد معاونيه إلى واشنطن.. لضمانات أمنية وتمهيد للقاء بوتين
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وذراعنا الطولى ستلقّنهم الدرس اللازم
المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وذراعنا الطولى ستلقّنهم الدرس اللازم
عربي ودولي منذ 9 ساعات
السيد الحوثي: العدو
السيد الحوثي: العدو "الإسرائيلي" متّجه بالفعل في مخططه لاستهداف القدس والمسجد الأقصى
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مواقف شعبية ترفض تسليم السلاح: المقاومة تصنع السيادة
مواقف شعبية ترفض تسليم السلاح: المقاومة تصنع السيادة
خاص العهد منذ 12 ساعة
عدوان صهيوني جديد على اليمن استهدف أعيانًا عامة ومدنية
عدوان صهيوني جديد على اليمن استهدف أعيانًا عامة ومدنية
عربي ودولي منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة