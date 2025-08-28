يواصل كيان الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على لبنان، إذ شنّت طائراته الحربية الخميس 28 آب/أغسطس 2025، غارات على مناطق واسعة في الجنوب، واستهدفت محلقّاته المواطنين وعناصر الجيش اللبناني بقنابل، حيث فجّر جيش الاحتلال أحدها ممّا أدّى إلى استشهاد عسكريّيْن اثنين وإصابة ثالث بجراح، وسط تحليق كثيف للمُسيَّرات الصهيونية من الجنوب وصولًا إلى بيروت.

وشنّ الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات على منطقة الجرمق - المحمودية والخردلي وإقليم التفاح، فيما شهدت مناطق المحمودية ووادي برغز والجبور جنوب لبنان غارات على دفعات عدة. كما أغارت الطائرات الصهيونية على أطراف بلدة القطراني في قضاء جزين.

وأفاد مراسل العهد بأنّه بعد وصول قوة من الجيش اللبناني للتعامل مع محلّقة صهيونية مسلّحة في بلدة الناقورة، فجَّرها العدو "الإسرائيلي" ممّا أدى إلى استشهاد عسكريّيْن اثنين وإصابة ثالث بجراح، وذلك بعدما سقطت المحلّقة التي تحمل قنبلة متفجّرة وهي تحاول إلقائها على حفّارة في البلدة.

في السياق نفسه، ألقت محلّقة صهيونية 4 قنابل استهدفت سيارة "رابيد" و"بيك آب" تابعة للبلدية في بلدة كفركلا، في حين ألقت محلّقة أخرى قنبلة صوتية نحو مواطن كان يقوم بترميم منزله. واستهدفت محلّقة صهيونية حفّارة بقنبلة متفجرّة في بلدة يارون.

كذلك، أطلق جيش الاحتلال نيران أسلحته من موقع "رويسات العلم" في اتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.

وحلّق الطيران التجسُّسي الصهيوني بشكل كثيف في أجواء منطقتَيْ مرجعيون والخيام على علو متوسط، كما حلَّقت على علو منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبيّة.

