زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بعد ظهر اليوم الخميس 28/8/2025، مصنع "بنتا" للأدوية في ضبية، حيث جال على أقسامه واطلع على مراحل التطور التي مر بها منذ تأسيسه في العام 1968. وكان في استقباله رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم، رئيس مجلس إلادارة؛ المدير العام لمعمل "بنتا" برنارد تنوري وأعضاء مجلس الإدارة.

بداية ألقى تنوري كلمة رحب فيها بالوزير ناصر الدين وفريق العمل، ثم شرح "التقنيات التي يعمل بموجبها المعمل ودور وزارة الصحة في تشجيع مصانع الأدوية ودعم هذه الصناعة التي صمدت رغم المشاكل والتحديات حتى وصلت إلى تغطية معظم حاجات السوق اللبنانية وتصدير أدوية إلى الخارج لأكثر من بلد".



ثم ألقى الوزير ناصر الدين كلمة قال فيها: "أتشرف بأن أزور مصنعًا من المصانع الوطنية التي نفتخر بها، هذه الزيارة هي استكمال لزياراتنا لدعم المصنع اللبناني، فلا نستطيع أن نقف كدولة لبنانية ونقول، إن لدينا سياسات اقتصادية ونستثني القطاع الصحي والدوائي في لبنان"، وأضاف: "نحن نرى جودة عالية واسمًا كبيرًا، ونحن كوزارة صحة سنكمل بهذه الشراكة ونطورها. أما الدعم فيكون بتسريع التسجيل وتطوير المناقصات وتفعيل الآليات عبر اللجان المعتمدة عندنا سواء في لجنة المصانع أو في اللجان الفنية الموجودة داخل وزارة الصحة".

وتابع: هدف زيارتنا اليوم، هو أن نقول لكم، "إن الدولة تقف معكم وبجانبكم، وهنا يجب أن يكون التكامل بين وزارات الصناعة والصحة. وسيكون هناك حملة إعلامية للتأكيد على دور الدواء اللبناني، على أن تتم مراجعة أي خبر عن أي مصنع لبناني في وزارة الصحة، منعًا لإلحاق الضرر بالمصانع؛ لأنَّ علينا حماية المصنع ومساعدته ودعمه، خصوصًا أن إجراءاتنا واضحة، كذلك بياناتنا وتعميماتنا، ونرفض أي نوع من التلاعب بصحة المواطن اللبناني".

وتابع: "سنزور كل المصانع الوطنية للوقوف إلى جانبها وتشجيعها وتطويرها، ليستعيد لبنان دوره الصحي الريادي، ليس لتأمين أمن دوائي في الوطن، بل لعلَّنا ننافس أكثر في التصدير".

بعد ذلك سلم تنوري درعًا تقديريًّا للوزير ناصر الدين.

ثم انتقل وزير الصحة إلى شركة "الغورتم" في زكريت حيث رحب به الرئيس التنفيذي سليم غريب وأعضاء مجلس الإدارة.

وبعد عرض فيلم وثائقي عن نشاط الشركة والقيام بجولة على أقسامها ألقى ناصر الدين كلمة، جاء فيها: "قمنا بجولة مهمة على عدد من مصانع الأدوية الوطنية؛ لتأكيد دعمنا لها في هذه الظروف الصعبة، حيث الاستثمار في لبنان محفوف بالأخطار إلى درجة تصل حدَّ المغامرة. اليوم نؤكد أن مصانع الأدوية هي استثمار ناجح، ونحن ندعم هذه الجهود التي تقوم بها هذه المصانع بما فيها تأمين فرص عمل للمواطن اللبناني، وتأمين دواء وأمن دوائي، وتأمين حاجتنا الدوائية، ولنصدر هذا الإنتاج الوطني إلى خارج لبنان"، وأضاف: "هذا المجهود قامت به مصانع عديدة بالتعاون مع وزارة الصحة. نحن معها لتسجيل دوائها في الوطن، ولمنحها الرخص المطلوبة للاستمرار، ولمنحها الأفضلية في المناقصات الوطنية، وهذا ما تلحظه المصانع دائمًا ونحن معها في هذا الظرف وفي كل الظروف".

وفي الختام، سلم غريب درعًا تقديريًّا للوزير ناصر الدين.

