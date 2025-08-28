خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وذراعنا الطولى ستلقّنهم الدرس اللازم
عربي ودولي

المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وذراعنا الطولى ستلقّنهم الدرس اللازم

2025-08-28 23:03
المشاط لنتنياهو: دَخلْتَ في تحدٍّ مع شعب لست بمستوى نزاله
66

جدَّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، تأكيده "ثبات موقف اليمن المساند لفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وقال المشاط، الخميس 28 آب/أغسطس 2025، إنّ "قيادة الصهاينة تكذب على المغتصبين بأخبار مزيَّفة"، مشدّدًا على أنّ "الضربات الصهيونية فاشلة وستظلّ فاشلة، وذراعنا الطولى ستلقّنهم الدرس اللازم".

وأكّد أنّ "المنطقة لن تهدأ بوجود هذا الكيان الطارئ والزائل والمجرم"، مبيّنًا أنّ "الكيان الصهيوني هو المشكلة"، داعيًا جميع أبناء المنطقة إلى "توحيد الجهود والموقف لمواجهة هذه الغدَّة السرطانية واستئصالها".

وفي حين جزم المشاط بأنّ "المجرم نتنياهو يجرُّ الكيان الصهيوني إلى نهايته"، خاطبه بالقول: "لقد دَخلْتَ في تحدٍّ مع شعب لست بمستوى نزاله".

وإذ اعتبر المشاط أنّ "نتنياهو فاشل ويحاول الخروج من أزماته الداخلية بعربدته في المنطقة"، خاطب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن العدو الصهيوني بالقول: "أفشلنا مؤامراتكم رغمًا عنكم، فوَلْوِلُوا كما تشاؤون، وضرباتكم لن تهزّ شعرة في رأس أصغر طفل منا".

