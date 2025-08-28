زار وفد من حزب الله برئاسة الدكتور عبد الله زيعور عن العلاقات المسيحية في المجلس السياسي الرئيس العام للرهبانية الكاثولكية في دير المخلص - جون الأرشمندريت أنطوان رزق.

وضم وفد حزب الله بالإضافة إلى الدكتور زيعور، مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، عضو لجنة العلاقات في القطاع الحاج حسين السارجي، مسؤول شعبة جون الحاج وائل عيسى والحاج حسن حوراني.

الوفد بداية توجه بالتهنئة للأب رزق على توليه رئاسة الرهبانية في دير المخلص، مؤكدًا حرص حزب الله على تفعيل التواصل مع المكونات الروحية والدينية في لبنان بما ينعكس تقاربًا وثقة بين أهل الوطن الواحد وبما يساهم في إجهاض مشاريع الفتن والتباعد التي تُحاك للبنان اليوم.

وتوافق الحضور على أهمية صون الوحدة الوطنية واستمرار الحوار بين اللبنانيين تحقيقًا للتفهم المتبادل ووصولًا إلى بناء الدولة العادلة التي يسعى إليها المخلصون في الوطن.

