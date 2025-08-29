ركزت الصحف الإيرانية الصادرة خلال الأسبوع الماضي على قضايا عديدة منها الحرب الأوكرانية، وقمة ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وانعكاساتها على الوضع الإقليمي والدولي، كما واصلت الحديث عن إفشال خطة الحرب الصهيونية على إيران، متوقفة عند السياسة الخارجية التي تنتهجها طهران (التكامل الإقليم في فترة ما بعد الحرب، وسط التساؤل: "هل ستكون هناك حرب مرة أخرى؟". كما توقفت عند الملف النووي الإيراني وتهديدات الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد مقابل معارضة روسيا والصين، مشيرة أيضًا الى مطامع الكيان المستمرة في سوريا، وكذلك الى التطورات الحاصلة في لبنان، لجهة المحاولات الصهيونية لتأجيج نار الطائفية فيه.

الصحف الإيرانية السبت 16 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة السبت 16 آب 2025 بالأحداث العالمية لا سيما اللقاء الثنائي بين بوتين وترامب كما اهتمت بقضايا داخلية من قبيل سياسات تطوير التماسك الداخلي الذي أثبت أنه العامل الأول في إفشال خطة الحرب الصهيونية على إيران.

فرصة مشروطة للاستقرار الإقليمي

كتبت صحيفة إيران:" يُعدّ الإعلان عن الاتفاق بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا تطورًا جديدًا في مسار الحوار بين البلدين. يُظهر هذا الاتفاق، بغض النظر عن الوساطة أو الظروف التي تم التوصل إليه بموجبها، حقيقةً مهمة: فبعد سنوات من الصراع وانعدام الثقة، وصل الطرفان إلى مرحلةٍ فضّلا فيها التفاوض والتفاهم على التوتر والنزاع. وبصفتها جارةً وفاعلةً مؤثرةً في المنطقة، دعمت جمهورية إيران الإسلامية أي عمليةٍ تُفضي إلى إنهاء الصراع، وتخفيف التوتر، وإرساء استقرارٍ دائم؛ وبطبيعة الحال، فإن هذا الدعم مشروطٌ ويستند إلى مبادئ متفق عليها بين دول المنطقة.

وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية على ثلاثة مبادئ لا تُمس: الحفاظ على السيادة الكاملة للدول على أراضيها؛ والدفاع عن وحدة أراضي جميع دول المنطقة؛ والمعارضة الحازمة لأي تغيير في الحدود الدولية. وقد أولى البيان المشترك الأخير للبلدين هذه المبادئ اهتمامًا واحترمها.

والنقطة المهمة في هذا الاتفاق هي تغيير النهج تجاه قضية الممر. في الماضي، طُرحت خططٌ تحت عنوان ممر زانغزور، والذي فُسِّر في بعض التفسيرات على أنه يعني مرور طريق اتصال خارج سيادة أرمينيا ويتعارض مع مبدأ وحدة الأراضي. كان هذا القلق جديًا ليس فقط لأرمينيا، بل لإيران أيضًا، لأن أي تغيير قسري في الوضع الجيوسياسي للمنطقة قد يُعرِّض الاستقرار للخطر. ومع ذلك، ووفقًا لتصريحات الأطراف، فقد أُزيل الممر من جدول الأعمال، وحل محله طريق عبور خاضع للسيادة الكاملة لجمهورية أرمينيا. يُعد هذا التغيير إيجابيًا وعقلانيًا، إذ يحفظ مبدأ السيادة الوطنية، ويوفر فوائد اقتصادية واتصالية للجميع.

مع ذلك، أعربت جمهورية إيران الإسلامية صراحةً عن قلقها إزاء أي وجود أجنبي في هذه العملية. إن دخول قوى أو جهات فاعلة من خارج المنطقة في معادلات القوقاز قد يكون له عواقب سلبية طويلة المدى على السلام والاستقرار. ينبع هذا القلق من التجربة التاريخية للمنطقة، حيث أدى تدخل القوى الخارجية إلى تعقيد الأزمات وإطالة مسار السلام. وقد تم التعبير عن هذا الموقف بوضوح في الحوار مع الجارتين. تعتقد إيران أن الحلول الأكثر استدامة للقوقاز يجب أن تأتي من التعاون والحوار بين دول المنطقة، وليس من الضغط أو الإملاءات أو التنظيم من قبل الجهات الفاعلة الخارجية. تُظهر التجربة في أجزاء أخرى من العالم أن الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها دون مراعاة حساسية ومصالح الدول المجاورة الحقيقية أو التي يتم فرضها بضغط خارجي إما لا تصل إلى مرحلة التنفيذ أو تنهار عند أول أزمة سياسية.

[...] ولهذا السبب، فإن الترحيب بهذه الاتفاقية هو وجهة نظر مشروطة تستند إلى المبادئ الوطنية والإقليمية. إذا كان هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى تقليل التوترات والحفاظ على الحدود الدولية واحترام السيادة الوطنية للدول وتطوير التعاون الاقتصادي، فإن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للعب دور في تسهيل تنفيذها كجار مسؤول. ومن ناحية أخرى، إذا أدت الاتجاهات إلى انتهاك هذه المبادئ أو تعزيز تواجد ونفوذ الأجانب في المنطقة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ موقفا حاسما دفاعا عن مصالحها والاستقرار الإقليمي، وفقا للظروف."

لا نطلق النار على أقدامنا

كتبت صحيفة وطن أمروز:" ربما كان العدوان الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على إيران في يونيو/حزيران أحد أكبر العمليات العسكرية للنظام ضد الجمهورية الإسلامية من حيث شدته ونطاقه العملياتي. ومع ذلك، فإن ما لفت انتباه المحللين أكثر من غيره لم يكن طبيعة الهجوم فحسب، بل الفشل السريع والواضح للخطة العملياتية للنظام الصهيوني، والتي لم تفشل فقط في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في تدمير القدرات القتالية الدفاعية والهجومية الإيرانية وقدراتها النووية، بل انقلبت على نفسها ووفرت ساحة لإيران لتوجيه ضربات قاصمة وقاسية للنظام الصهيوني. واستنادًا إلى أدلة وتقييمات مختلفة، كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا الفشل هو سوء تقدير تل أبيب للمجتمع الإيراني.

ففي حسابات النظام الصهيوني السابقة، كان يُعتقد أنه مع شن هجوم عسكري، ستتورط إيران في أزمة مزدوجة: تهديد خارجي وفوضى داخلية. اعتقد محللو الأمن الإيرانيون أن الانقسامات السياسية والاختلافات الاجتماعية والسخط الاقتصادي، كالمواد القابلة للاشتعال، جاهزة للاشتعال مع شرارة أزمة خارجية. وبعبارة أبسط، توقعوا أنه مع بدء الهجوم، ستؤدي موجة واسعة من الاحتجاجات والاضطرابات الداخلية إلى إضعاف قدرة إيران على الرد استراتيجيًا، بل وشلها.

لكن ما حدث كان عكس هذا التوقع تمامًا. فالهجوم العلني والمباشر لم يُفعّل الانقسامات الداخلية فحسب، بل أدى أيضًا إلى تقارب وتحالف غالبية المجتمع ضد العدو الخارجي. فالجماعات والحركات التي ربما كانت لتختلف مع الحكومة في الظروف العادية، اتخذت بطبيعة الحال موقف الدفاع عن البلاد في لحظة التهديد الوطني.

بناءً على هذه التجربة، يضطر النظام الصهيوني إلى إعطاء الأولوية لمرحلة جديدة من الإجراءات لمواصلة مواجهة إيران: إضعاف وتدمير التماسك الوطني. هذه الاستراتيجية ليست مجرد خيار، بل هي شرط بقاء لتل أبيب في المواجهة طويلة الأمد مع إيران.

وطالما ظل المجتمع الإيراني موحدًا ومتسقًا في لحظات التهديد، فسيظل ردع إيران واستجابتها قائمين. ولهذا السبب، سينصب التركيز الجديد لجهود النظام الصهيوني - سواء بشكل مباشر أو من خلال شبكة من الحلفاء والوكلاء - على إنتاج الانقسامات الداخلية وتكثيفها. يمكن أن تكون هذه الانقسامات عرقية أو دينية أو طبقية أو جنسية أو سياسية. ومن إثارة السخط الاقتصادي إلى تسليط الضوء على الاختلافات الثقافية، فإن كل ذلك يخدم هدفًا واحدًا: إزالة الثقة والأمل والتضامن من داخل المجتمع الإيراني."

ما وراء نقاش الحرب الأوكرانية

كتبت صحيفة "رسالت": "أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا ينوي الاعتراف بنتائج المحادثات بين الزعيمين الروسي والأميركي في ألاسكا. وأكد للصحفيين أنه لا شك أن المحادثة بين الرئيس دونالد ترامب وبوتين مهمة لعلاقاتهما الثنائية، لكن لا يمكننا مناقشة أوكرانيا دون حضور مسؤولي البلاد أنفسهم، وهذا الشكل من المفاوضات غير مقبول لدينا.

إن عقبات إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية تكمن في الاعتبارات الاستراتيجية والاستشرافية للروس فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب. تُحدد هذه الاعتبارات بثلاثة عناصر رئيسية وجوهرية:

أولاً، لم تكن الحرب الأوكرانية معادلة ثنائية (بين روسيا وأوكرانيا)، وكان خصم الروس في هذه المعركة هو حلف الناتو. إن اختزال الصراع الأخير في مواجهة بين زيلينسكي وبوتين أو موسكو وكييف هو نوع من التضليل والانحراف في تحليل هذه المعركة الواسعة. هنا، كانت أوكرانيا ساحة المعركة وليست الطرف الرئيسي في الصراع مع روسيا.

ثانياً، لا تستطيع أوكرانيا تقديم العديد من الضمانات الأمنية التي يريدها الروس لمرحلة ما بعد الحرب، وفي هذا الصدد، يجب على الناتو دخول ساحة التفاوض. على سبيل المثال، أحد مطالب الروس هو عدم توسع الناتو شرقاً. ولكن هل تستطيع الحكومة الأوكرانية تقديم مثل هذه الضمانة لموسكو؟!

ثالثًا، قد تُصبح بعض الأحداث، كانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو ونشر غواصات نووية في بحر الشمال وبحر البلطيق، محورًا ونقطة انطلاق لحروب أخرى بين روسيا وأعضاء آخرين في الناتو. لا شك أن روسيا تسعى إلى جزء من معادلة وقف إطلاق النار، بحيث تردع الحروب المستقبلية. بينما يسعى ترامب (حتى الآن على الأقل) إلى وقف إطلاق نار بسيط ورسمي، بهدف إثبات نفوذه في النظام الدولي. "

الصحف الايرانية الأحد 17 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 17 آب 2025 باللقاء الذي جمع ترامب ببوتين كما اهتمت أيضًا بشرح أهم السلوكيات والأعمال السياسية التي تتبعها الحكومة في فترة ما بعد الحرب.

مناجم أوكرانيا لترامب والأرض لروسيا

كتبت صحيفة "كيهان":" أعلن الرئيس الأميركي، الذي استولى مؤخرًا على مناجم أوكرانية بفرضه اتفاقيةً مُهينة على زيلينسكي، في اجتماعٍ عُقد في ألاسكا يوم الجمعة، أن على أوكرانيا المساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار بالتخلي عن أراضيها.

حظي اجتماع الجمعة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب الأوكرانية بتغطية إعلامية واسعة. ووصف البعض الاجتماع بأنه ضجةٌ لا طائل منها، لأنه، على عكس التغطية الإعلامية الواسعة، لم يُبرم أي اتفاق لإنهاء الحرب، بل كان مجرد اتفاقٍ على مواصلة المفاوضات. من وجهة نظر المراقبين، حاول بوتين مجددًا إثارة المحاور الثلاثة الرئيسية لسياسة روسيا في الحرب الأوكرانية، وهي ضمان أمن الأراضي المحتلة، ومعارضة عضوية كييف في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وضرورة تغيير بنية السلطة في أوكرانيا. في المقابل، اكتفى ترامب بهذه البادرة الإعلامية وترشيحه لجائزة نوبل للسلام!

لكن تصريحات ترامب في اجتماعٍ حول أوكرانيا - لم يُسمح للممثل الأوكراني بالمشاركة فيه - حول ضرورة تخلي أوكرانيا عن خيرات الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا، جعلتها الخاسر الأكبر في الاجتماع!

والأكثر إذلالاً هو أن ترامب استولى مؤخرًا على موارد أوكرانيا من المناجم بموجب اتفاقيةٍ مفروضة، ولم يقبل حتى الدفاع عن مصالح أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين في هذا الاجتماع.

ببسطها السجادة الحمراء لبوتين والتنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا، أظهرت الولايات المتحدة أن جهود الغرب التي استمرت أربع سنوات لعزل روسيا وهزيمتها لم تُسفر عن شيء. وقد قوبل هذا بغضب الأوروبيين.

يحدث كل هذا بينما دخلت أوكرانيا، بدعمٍ وتشجيعٍ من الولايات المتحدة وحلف الناتو، هذه المعركة. وبينما كان الغرب يقود الناتو نحو حدود روسيا، وعد زيلينسكي بأنه سيمنع بوتين من الفوز من خلال فرض عقوباتٍ على روسيا وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا! زيلينسكي الآن يدرك أكثر من أي شخصٍ آخر حجم الألم والضرر الذي ألحقته ثقته بأميركا ببلاده، حتى وإن كان يعجز عن وصفه!".

استمرار التكامل الإقليمي في فترة ما بعد الحرب

كتبت صحيفة "إيران":" سيتوجه الرئيس إلى أرمينيا غدًا (الاثنين)، في رحلة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات تعاون. وإلى جانب زيارات إقليمية أخرى قام بها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في الأيام التي أعقبت انتهاء الحرب الأخيرة، تُبرز هذه الزيارة جدية الحكومة في تعزيز استراتيجية بناء التقارب الإقليمي.

لم تقتصر السياسة الخارجية للحكومة خلال الشهرين الماضيين على رحلات العمل التي قام بها وزير الخارجية ومكالماته الهاتفية مع قادة المنطقة والعالم.

في العقد الماضي، ركزت السياسة الخارجية الإيرانية على رسم صورة مختلفة لوضع إيران في ظلّ التحديات العالمية؛ وهي فكرة وُصفت في الحكومة الثانية عشرة باقتراح حوارات إقليمية شاملة وأمن شبكي، وسعت إليها الحكومة الثالثة عشرة في شكل سياسة جوار، والآن، في الحكومة الرابعة عشرة، شكّلت هذه الفكرة الدبلوماسية الإقليمية لإيران تحت عنوان أشمل هو سياسة خارجية متوازنة. كان الهدف من اندلاع الحرب وتقييماتها الأولية هو ترسيخ فكرة عزلة إيران الاستراتيجية كفكرة سائدة في تحديد علاقات إيران الدولية. لكن ما حدث فعليًا كان مشاورات دبلوماسية رفيعة المستوى، انعكست في اتصالات هاتفية مع مسؤولين من دول أخرى، وفي زيارات أو استضافة مسؤولين إقليميين. وتجاوزت هذه التبادلات الزيارات التي قام بها بزشكيان والنائب الأول للرئيس خلال الشهرين الماضيين.

جاءت أول زيارة للرئيس بعد عشرة أيام من إعلان وقف إطلاق النار، وفي وقت لم يكن فيه السجل الإجرامي للنظام الصهيوني يحول دون إمكانية وجود تهديد أمني. لكن في ظل هذه الظروف، سافر بزشكيان إلى خانكندي في جمهورية أذربيجان بدعوة من رئيس أذربيجان لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي. وكان هذا الحضور فرصةً للتعبير مجددًا عن إدانة اعتداءات النظام وتهديداته الإقليمية والعالمية للعالم، مع التأكيد، من خلال الحوار مع رؤساء الدول الأعضاء، على توسيع العلاقات مع الدول الإسلامية المجاورة كوسيلة للقضاء على تهديد النظام المتطرف.

في السنوات الأخيرة، تكررت مزاعم عزلة إيران في بعض وسائل الإعلام الغربية. ويستند هذا الادعاء إلى تصور خاطئ. فالحقيقة هي أن إيران ليست معزولة، بل حاضرة بقوة على الساحتين الإقليمية والدولية. إن الحركة التي تسعى إلى ترسيخ عزلة إيران لا ترى العالم إلا من خلال منظار أوروبا وأمريكا؛ وكأن أي دولة لا تقيم علاقات مع الغرب معزولة. وبينما تدعم الدول التي تعتبر نفسها معيارًا للعلاقات العالمية حلفاء يُحاكمون كمجرمي حرب في محكمة لاهاي، فإنها لا تزال تُحافظ على علاقاتها السياسية والعسكرية معهم. إن العلاقات مع الجيران ضرورة لإيران، وتُعتبر الزيارات الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة إلى دول المنطقة خطوة إيجابية. ومع ذلك، فإن مجرد السفر وتوقيع مذكرة تفاهم لا يكفي. فقد أثبتت التجربة أن العديد من مذكرات التفاهم لا تُحوّل إلى عقود مُلزمة وتنفيذية، بل إن بعضها لا يُنفّذ بالكامل. لذلك، ينبغي على الحكومة التركيز على تحويل الزيارات الدبلوماسية إلى عقود تنفيذية. حينها فقط يُمكن الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية إلى مستوى فعّال ومستدام. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك مشاركة إيران في القمة الأوراسية، التي تُمثّل فرصةً مهمةً لتطوير التعاون الإقليمي. ينبغي على إيران اغتنام هذه الفرص برؤية استراتيجية، ومن خلال المتابعة المستمرة، تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية. حينها فقط يُمكن أن تُصبح سياسة الجوار إنجازًا ملموسًا للبلاد."

روسيا والصين مقابل اوروبا: لا لآلية الزناد ضد إيران

كتبت صحيفة "وطن أمروز":" في الأسابيع الأخيرة، أصبح تهديد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بصفتها الترويكا الأوروبية، بتفعيل آلية الزناد ضد إيران أحد أهم القضايا الدبلوماسية. تسمح هذه الآلية، المحددة في المادتين 36 و37 من خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، بإعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيًا على إيران في حالة حدوث انتهاك أساسي لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومع ذلك، فإن الاستجابة المنسقة للصين وروسيا، بصفتهما العضوين الدائمين في مجلس الأمن وخطة العمل الشاملة المشتركة، تشير إلى تشكيل جبهة سياسية وقانونية قوية ضد هذا الإجراء الأوروبي.

تعتقد إيران أن أوروبا انسحبت فعليًا من خطة العمل الشاملة المشتركة بسبب انتهاكها لالتزاماتها وليس لها الحق في استخدام هذه الآلية. كما تعتبر الصين وروسيا هذا الإجراء غير قانوني وعقبة أمام الدبلوماسية، باستخدام حجج قانونية وسياسية.

وقد خلقت معارضة الصين وروسيا، بصفتهما العضوين الدائمين في مجلس الأمن، قوة سياسية كبيرة ضد الإجراء الأوروبي. لم يقتصر موقفا الدولتين على دعم إيران سياسيًا ودبلوماسيًا، بل قدما أيضًا حججًا قانونية قوية ضد أوروبا. أدانت الصين الإجراء ووصفته بأنه خطأ دبلوماسي سيؤدي إلى تصعيد التوترات، بينما وصفته روسيا صراحةً بأنه غير قانوني وشككت في شرعية أوروبا لمثل هذا الإجراء. هذا التوافق، المتجذر في المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين مع إيران في مواجهة الضغوط الغربية، يمنح طهران ثقلًا دبلوماسيًا كبيرًا ويضع أوروبا في موقف صعب."

الصحف الايرانية الاثنين 18 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 18 آب 2025 بالأوضاع الداخلية الايرانية، كما اهتمت أيضًا برصد نتائج اجتماع الاسكا بين بوتين وترامب.

التحول النموذجي في العقول الغربية

كتبت صحيفة "رسالت":" يتحدث بعض النشطاء السياسيين هذه الأيام عن التحول الجذري في إيران. ظاهريًا، يبدو هذا التعبير جذابًا وذا رائحة حداثة، لكنه يُعطي إشارة خاطئة وقد يُضلّل الأمة مجددًا. فنموذج الثورة الإسلامية بحد ذاته حيّ وديناميكي ومتغير؛ ثورة نابعة من الإسلام، ومثل حقيقة الدين، تنمو وتتحرك بطبيعتها.

لذلك، لا داعي لتغيير نموذج الثورة، لكن ما يحتاج إلى تغيير فوري هو العقول الصغيرة والصدئة التي، بفعل التغريب والتدمير الذاتي، تمنع بريق هذه الحقيقة.

التغريب مرض مزمن في جزء من نخبتنا. نظرة تنظر دائمًا إلى الأجانب وتأمل في نسخ غربية بدلًا من الاعتماد على قدرات الأمة وثقتها بالقوة الداخلية. هذه النظرة هي التي ربطت كل شيء في السنوات الأخيرة، من خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مختلف الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، بابتسامة القوى الغربية، ولم تجلب للأمة في النهاية سوى الإذلال والضغط والوعود الفارغة. هذا هو التحول النموذجي الخطير الذي، بدلاً من بناء مستقبل، لم يسفر عن شيء سوى تكرار التجارب المريرة.

لقد أظهر التاريخ أنه في كل مرة سادت فيها وجهة نظر هزيمة وجلد الذات للغرب، لم تكن النتيجة سوى الإذلال والضغط والخيانة، في السنوات الأخيرة، شهدنا أمثلة أخرى؛ من مفاوضات كان من المفترض أن تكون مفتاح الانفتاح الاقتصادي، لكنها لم تُسفر إلا عن زيادة العقوبات وانعدام الثقة، إلى اتفاقيات أُبرمت بآلاف الآمال، ثم تمزقت بلفتة سياسية واحدة. كل هذه شواهد تُذكرنا بأن التحول الجذري الحقيقي لا يجد معناه خلف طاولات المحسوبية الغربية، بل في قلوب الشعب، وفي العودة إلى الإيمان والثقة بالقدرات الوطنية.

لا يزال نموذج الثورة الإسلامية حيًا وتقدميًا؛ لكن ما يحتاج إلى تغيير هو العقول التي لا تزال أسيرة أوهام الماضي، الطريق إلى المستقبل واضح: العودة إلى الثقة بالله، والثقة بالشعب، والتمسك بالقدرات الوطنية التي صمدت أمام اختبار الزمن مرارًا وتكرارًا."

الطريق المسدود للتاجر في ألاسكا

كتبت صحيفة "إيران":" تعرض دونالد ترامب لانتقادات واسعة لدعوته فلاديمير بوتين إلى أميركا لأول مرة منذ عقد - بسجادة حمراء، ولافتة براقة تحمل شعار ألاسكا 2025، ومؤتمر صحفي مشترك - وكما كشف المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان يوم الجمعة، عن فشل حتى في تحقيق الحد الأدنى الذي أراده: وقف إطلاق نار مؤقت.

ورغم كلمات بوتين الودية لترامب، ووصفه له بأنه شريك رائع، بدا أن روسيا لا تبدي أي نية للتراجع عن موقفها الأساسي: عدم وجود أي تسوية بشأن أوكرانيا.

ومع ذلك، استعرض الرئيس الأميركي قوته، لكنه أقر بأنه لم يُحرز أي تقدم بشأن وقف إطلاق النار، الذي يُعتبر بلا شك القضية الأهم.

كان من الممكن أن تفشل القمة منذ البداية، نظرًا للإشارات المتناقضة تمامًا القادمة من البيت الأبيض.

جاء الاجتماع بعد أسابيع فقط من تصريح ترامب بأنه سئم من هراء بوتين. حيث قال ترامب في الأسبوع الذي سبق القمة إنه سيتعامل مع تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، لكنه أخبر القادة الأوروبيين بعد ذلك أن كل ما يريده هو وقف إطلاق النار وأنه يجب تأجيل أي تقسيم للأراضي. على الرغم من أن موقف زيلينسكي نفسه في المحادثات هو أن وقف إطلاق النار يجب أن يأتي أولاً، إلا أنه لم تتم دعوته إلى قمة ألاسكا.

لقد ترك الزعيمان الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء محادثات مستقبلية، ويعتقد العديد من الخبراء أنه مع مرور ثلاث سنوات على الحرب وعدم وجود أمل في التوصل إلى حل، ومع احتمال هزيمة أوكرانيا في نهاية المطاف، فقد حان الوقت منذ فترة طويلة لمحاولة بعض أشكال الدبلوماسية، ناهيك عن التوترات النووية المستمرة والاستعداد بين موسكو والغرب، في حين ينهار الاستقرار العالمي تدريجيا.

لا تزال تلوح في الأفق أسئلة محيرة حول قدرة ترامب على إظهار صلابة حقيقية تجاه بوتين. ويعود هذا إلى اجتماعهما الرسمي الأول الشهير في هلسنكي في تموز\يوليو 2018، عندما دافع ترامب عن إنكار بوتين للتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016. وقبل غزو بوتين لأوكرانيا مباشرة، أشاد ترامب به.

ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، غيّر ترامب مساره بشكل كبير بشأن حرب أوكرانيا. وألمح الرئيس إلى أنه قد يفرض ما يسمى بالعقوبات الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين. وفي أوائل آب/ أغسطس، ضاعف ترامب التعريفات الجمركية الأميركية على الهند لشراء النفط والأسلحة الروسية إلى 50٪ وحذر قبل يومين من قمة ألاسكا من أن موسكو ستواجه عواقب وخيمة إذا لم توافق على اتفاق سلام.

ومع ذلك، وكما أظهرت القمة، يبدو أن أي اتفاق يبدو مستبعدًا على المدى القصير. قليل من الدبلوماسيين - وأبرزهم زيلينسكي وكبار مساعديه - يعتقدون أن بوتين سيلتزم بوقف إطلاق النار طويلًا دون تنازل دائم في شكل تنازلات إقليمية في أوكرانيا. وهو تنازل يقول زيلينسكي إنه غير مستعد لتقديمه، لا سيما دون ضمانات بعضوية الناتو أو دعم أمني أميركي أو أوروبي. وقد أعلن ترامب بالفعل أنه لن يقبل انضمام أوكرانيا إلى الناتو."

الصحف الايرانية الثلاثاء 19 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 19 آب 2025 بالتطورات الإقليمية والدولية لا سيما في مسألة نزع سلاح المقاومة في لبنان وفق الخطة التي جاءت بها الولايات المتحدة كما اهتمت أيضًا بالتطورات على الساحة الاوكرانية.

لماذا لن تخضع المقاومة لخطة برّاك؟

كتبت صحيفة "رسالت":" أعلنت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في خطوة متوقعة ولكن وقحة، موافقتها على الخطة الأميركية لنزع سلاح المقاومة بل وقدمت التزامات لواشنطن بشأن تحقيق لبنان بدون سلاح المقاومة بحلول بداية عام 2026، [...] يعتقد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي يُعتبر أحد المعارضين الرئيسيين لسلاح المقاومة (حزب الله وأمل)، أنه يجب أن يكون متجنبًا للمخاطرة في الوضع الحالي! وهذا يعني أنه في الخطوة الأولى، ضحى بسلاح حزب الله من أجل الأمن في جنوب لبنان! لكن السؤال الرئيسي هو: هل يتوافق هذا الافتراض وهذا التصور مع واقع النظام الدولي، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا؟! الجواب على هذا السؤال سلبيٌّ قطعًا.

تُجسّد تجربة التطورات الأخيرة في سوريا والصراعات المزمنة الدائرة في محافظة السويداء، تحت ذرائع عرقية ودينية، صورةً لمستقبل لبنان بلا سلاح المقاومة. إن إنشاء جيشٍ شكليٍّ في بيروت ليس مُقدّمةً لإرساء سلامٍ دائمٍ في بلاد الأرز، بل هو أيضًا جزءٌ من مُعضلة تحويل لبنان إلى أرضٍ محروقة. إذا كان جوزيف عون ونواف سلام يعتقدان حقًا أن نزع سلاح حزب الله سيُوقف حمى الاحتلال الصهيوني وسفك الدماء في لبنان، فهما مُخطئان تمامًا! نتيجة هذا الخطأ الاستراتيجي هي تحويل لبنان إلى ساحة معركة جديدة.

نقطة أخرى هي أن خطة توم برّاك تتألف من شقين: شق يقيني وشق غامض، أما الشق المتعلق بنزع سلاح حزب الله وحركة أمل وتركيز السلطة والسلاح في أيدي الجيش اللبناني، فله حدود وثغرات عملية، وللأسف، قبلته الحكومة اللبنانية أيضًا بسبب الوعود الكاذبة التي قدمتها لها جماعات الضغط الأميركية والفرنسية في بيروت. أما فيما يتعلق بانسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان، فنشهد استخدام الصهاينة لمصطلحات رئيسية مثل خطة متعددة المراحل وتقديم تفسيرات مختلفة لمفهوم العمليات العسكرية!".

بروتوكولات الوقاحة

كتبت صحيفة "وطن أمروز":" تختلف استراتيجية الدعاية الصهيونية عن جميع المبادئ والمعتقدات الشائعة والمعيارية حول العالم، لأنهم ينوون القتل والنهب والاستيلاء، والرأي العام لبقية العالم ليس له أهمية جوهرية بالنسبة لهم، ولكن من ناحية أخرى، يعيشون في عالم بمعايير مختلفة عن مجتمعهم المغلق ويجب أن يجدوا طريقة ولغة للظهور رسميًا في هذا العالم. جماعة غريبة تتحدث عن الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية منذ أكثر من 80 عامًا، وتدعم ماليًا إنتاج الأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية والكتب والمقالات والمؤتمرات حول هذا الموضوع، وحظرت حتى أصغر ادعاء علمي ضد هذه القضية بكل قوتها، لقد وضعوا أنفسهم اليوم في مكانة رمزية لأعظم قتلة العالم المعاصر. ما حدث بعد طوفان الأقصى وما زال مستمرًا هو جزء من تاريخ جرائم الكيان الصهيوني الممتد لعقود، وطوال هذه العقود، لم يفوّت الصهاينة، بجرائمهم الوحشية، لحظة واحدة من التضحية بالحرب العالمية الثانية وما يسمونه أنفسهم بالهولوكوست. ومن اللافت للنظر كيف تتعامل هذه المجموعة نفسها مع المواقف المتخذة تجاه جرائمها في فلسطين. إذ تُركّز إشارتهم إلى الهولوكوست على أحداثٍ تُشكّك بشدة في أعداد ضحاياها، وهناك أدلةٌ دامغةٌ تُشكّك فيها. ويُسمّون كل ما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في فلسطين، والتي تنعكس في وسائل الإعلام العالمية وتُوثّقها كاميرات الصحفيين رسميًا، أكاذيبَ وتضحياتٍ وخداعًا بنبرةٍ مُستهجنةٍ ومُقززة. بمعنى آخر، يدّعون أن الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية ومقتل ستة ملايين يهودي حقيقةٌ مؤكدة، وأن كل من يُساوره أدنى شكٍّ فيها قد ارتكب جريمة معاداة السامية التي لا تُغتفر. لكن الإبادة الجماعية في غزة، وقتل الصحفيين وعمال الإغاثة، وحصار الغذاء المفروض على الفلسطينيين، وأحداث مثل إطلاق القناصة النار المنظم على الأطفال أو الهجوم على مستشفى الأطفال، رغم توثيقها بأدلة مؤكدة، كلها أكاذيب، والاعتراف بها مثال على معاداة السامية. وكأن هذا البحر من الوقاحة لا ساحل له. إن وصف أكثر الوثائق موثوقية عن جرائم الصهيونية بالكذب والتلفيق ووصم نشرها بأنه معادٍ للسامية هو خطاب ومصطلح إعلامي خاص بين الصهاينة، وليس مجرد رد فعل يائس. قد يتساءل أحد كيف هم متأكدون إلى هذا الحد من فعالية مثل هذا النهج؟ ألا يعتقدون أن جميع شعوب العالم تصدق ما يرونه بأعينهم، لا تلميحات الصهاينة؟ من المؤكد أن هذا التكتيك لا يقنع الرأي العام العالمي، واليوم، أصبحت كراهية جرائم النظام الصهيوني وباءً عالميًا، لكنهم يفكرون أيضًا في الحفاظ على النواة الصلبة من مؤيدي الصهيونية، وهذه الأساليب الخطابية والدعائية تصب في نفس الاتجاه الذي وُضعوا عليه. يبدو الأمر غريبًا، لكن إذا تعرّفنا على الصهاينة بشكل أفضل، سندرك أن لا خيار أمامهم سوى ذلك. إنهم لا يعتبرون أحدًا سوى أنفسهم بشرًا، ويعتزمون مواصلة القتل وتوسيع الاحتلال، وغضب الرأي العام العالمي ليس أمرًا يُهمّهم بقدر منع استمرار جرائمهم."

الجهود الأوروبية لإنقاذ أوكرانيا

كتبت صحيفة "كيهان":" استضاف البيت الأبيض الليلة الماضية قادة أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والرئيس الأوكراني زيلينسكي. ووفقًا لتقارير إعلامية، بذل الأوروبيون في هذا الاجتماع جهودًا أخيرة لإنقاذ أوكرانيا من ترامب وبوتين.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إيران، كان قادة عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والرئيس الأوكراني، ضيوفًا على ترامب للاستماع إلى أفكاره حول كيفية إنهاء الحرب ونتائج محادثات ألاسكا.. ولكن وفقًا للخبراء، كان اجتماع البيت الأبيض الليلة الماضية بمثابة محاولة أوروبية أخيرة لإنقاذ أوكرانيا من رئيس مستعد لبيع كل أراضيها للحصول على جائزة نوبل للسلام.

يُمكن اعتبار اجتماع البيت الأبيض محاولة أخيرة من أوروبا وحلف الناتو لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا وإنقاذها من الدمار الشامل، لأنه إذا كانت أفكار بوتين لإنهاء الحرب، التي طُرحت في قمة ألاسكا والتي يبدو أن ترامب وافق عليها، صحيحة، فلن يكون أمام زيلينسكي خيار سوى التنازل عن مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية للموافقة على وقف إطلاق النار."

الصحف الايرانية الأربعاء 20 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة الأربعاء 20 آب 2025 بالتطورات الحاصلة في مختلف مناطق الإقليم والعالم لا سيما ما يحصل في واشنطن واهانة وابتزاز رؤساء الدول الأوروبية، كما اهتمت أيضًا بالوضع الإقليمي والتطورات الحاصلة في لبنان.

خاسرو الثقة في أميركا

كتبت صحيفة "رسالت":" مرت حوالي ثلاث سنوات على المعركة، يجلس زيلينسكي الآن في مكتب رئيس الولايات المتحدة ومعه قادة أوروبيون آخرون. جميع المسؤولين الذين اعتقد أنه يمكنه الاعتماد عليهم للوقوف في وجه روسيا. كل ما كان يأمل فيه ويؤمن به. تخيل نفسه بين هذه الدول عضوًا في حلف شمال الأطلسي، لكنه الآن يجلس وينظر إلى خريطة أوكرانيا. ينظر في حالة من عدم التصديق إلى الجغرافيا التي لم تكن أكثر من منطقة عازلة. لم تكن كل المساعدة من الولايات المتحدة وأوروبا لأوكرانيا لتفوز في الحرب، ولا لروسيا لتوافق على العدوان، ولكن لاستمرار الحرب، وعلى الأكثر، لمنع بوتين من تحقيق نصر حاسم وكامل، وليس هزيمته.

يجلس زيلينسكي الآن في المكتب البيضاوي لترامب، وربما يعتقد أن هذه الحرب لم تكن أبدًا من أجل أوكرانيا، وأن أوكرانيا لم تكن أكثر من ذريعة.

زيلينسكي وبلاده متورطان في معركة لا ربح فيها ولا أهمية لها. إنه لأمر مدهش، لكن يبدو أن الشخص الأقل أهمية في تلك الغرفة هو رئيس دولة متورطة بشكل مباشر في الحرب. ما الذي كان سيتغير بالضبط لو لم يكن زيلينسكي حاضرًا في هذا الاجتماع؟ بالطبع، الخاسر في هذا الاجتماع ليس السيد زيلينسكي وحده. لقد تم استدعاء القادة الأوروبيين، مثل الموظفين الذين يعانون من مشكلة لفترة طويلة، إلى مكتب الرئيس حتى يتمكن الرئيس من حل مشكلة الموظفين بأسهل ما يمكن من خلال المناورة من موقع السلطة.

من طبيعة الشيطان أن يوقع الناس أو الدول أو الحكومات في مشكلة ثم يعتبر تلك المشكلة مشكلتهم. لا تُظهر خطة ترامب للسلام في حرب روسيا وأوكرانيا أي علامة على النصر لأوروبا وأوكرانيا، لكن هذه المشكلة هي أوروبا وأوكرانيا نفسها؛ وليست الولايات المتحدة. يفرش ترامب السجادة الحمراء لبوتين، وفي ذكرى حنين لأيام الحرب الباردة، يحلق قاذفة بي2 في السماء؛ لكنه لا يُظهر أي علامة على العداء. إن أميركا تلتزم بصراحة بطرق وعادات الشيطان."

هل ستكون هناك حرب مرة أخرى؟

كتبت صحيفة "همشهري":" هذا السؤال يتردد في أذهاننا كل يوم. والجواب واضح: إذا هددنا خطر من الخارج، فقد أثبتت الأمة الإيرانية مرارًا وتكرارًا أنها أصبحت أكثر توحدًا تحت النيران. العدو يدرك ذلك أيضًا، فلماذا يرتكب خطأً آخر؟.

الحقيقة هي أن شبح الحرب لا يزال قائمًا... ولكن لماذا وبأي معنى؟

في الحرب الأخيرة، ظن الصهاينة أنه بضرب رموزنا العلمية والعسكرية، ستنهار البلاد من الداخل؛ بينما كانت حساباتهم خاطئة. لم يتسبب دم الشهداء في الانقسام، بل جعل الأمة أكثر توحدًا كالفولاذ. خلقت الهجمات التماسك بدلاً من الفوضى. واليوم، تعلمت تل أبيب من التجربة أن تكرار هذه السياسة قد فشل: فقد سُحقت تحت وطأة الصواريخ الإيرانية، ودفعت ثمنًا بشريًا وبنيويًا، وأُهينت وأُذلت في العالم، وازدادت ثقة المقاومة بنفسها، وفي النهاية عادت إسرائيل خالية الوفاض.

لذا، إذا ما فكّرت يومًا ما في الهجوم مجددًا، فسوف تعكس مسارها: أولًا، اضطرابات اجتماعية، ثم هجوم عسكري. والآن، حان الوقت لنسأل من يُهيئ هذه الأرضية داخليًا، سواءً عن قصد أو بغير قصد؟

أولًا، أي رسالة تفوح منها رائحة الضعف وتهزّ قلوب الناس هي خنجر في يد العدو.. إن الرسالة التي تُفرغ قلوب الناس وتُوحي بالضعف والعجز تُمهّد الطريق لحكم الأشرار والفوضى.

ثانيًا، أي شائعة ومحتوى غير مُوثّق يُؤدي إلى ازدراء النظام السياسي يُبني جدارًا من عدم الثقة. أي محتوى إعلامي غير مُوثّق ومبني على الشائعات، أو حتى صحيح ولكنه نُشر بنبرة ازدراء وقمع للنظام السياسي، يُقوّض ثقة الجمهور ويفتح المجال للفوضى.

ثالثًا، أي بيان أو قرار يُولّد الاستقطاب والانقسام يُعمّق الصراع..

لذا، فإن الإجابة على السؤال الأول واضحة: إن ظلام الحرب اليوم لا ينبع من سماء إسرائيل، بل من لغة وسلوك أولئك الذين، عن قصدٍ أو عن غير قصد، يُثيرون الخوف والانقسام وانعدام الثقة، ويُمهِّدون الطريق للفوضى والاضطراب الاجتماعيين."

نار الطائفية

كتبت صحيفة "وطن أمروز":" أصبحت قضية نزع سلاح حزب الله تحديًا شاملاً لاستقرار وأمن لبنان المنقسم. إن تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عامًا ومصالح وتحيزات العشائر والأعراق والطوائف قضايا لا يمكن إنكارها في لبنان. وبغض النظر عن القصائد الوطنية، لا يمكن إخفاؤها أن المواطنين اللبنانيين، خلال ما يقرب من ثمانية عقود من استقلال هذا البلد، لا يزالون يُعطون الأولوية للميول العرقية والدينية على الشعور بالانتماء إلى وطنهم.

إن حكومة نواف سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون، على الرغم من انتمائهما للفصيل ذي التوجه الغربي، يدركان بوضوح عواقب نزع سلاح حزب الله وتأكيدهما على تنفيذه الفوري، خاصة وأن حركة أمل قد انحازت إلى حزب الله وقدمت الدعم الكامل لهذا الحزب، مما وضع الحكومة على وشك مواجهة مباشرة مع 40٪ من سكان لبنان الشيعة. من ناحية أخرى، تتعرض الحكومة اللبنانية لضغوط شديدة من الحكومات الغربية والعربية لتنفيذ قرار نزع السلاح.

في الواقع، مارست الحكومات العربية والولايات المتحدة عمدًا ضغوطًا على حكومة بيروت للاختيار بين خيارين: الحرب الأهلية أو استمرار الأزمة الاقتصادية والفشل في إعادة بناء لبنان. واجه لبنان تضخمًا جامحًا على مدى العقد الماضي، وأثرت التحديات الاقتصادية على حياة عدد كبير من اللبنانيين. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها على مر السنين، وأضعفت العقوبات الأحادية الجانب من قبل مشيخات الخليج العربي اقتصاد هذا البلد الصغير بشكل كبير.

يأتي إصرار الفصيل ذو الميول الغربية على ضرورة نزع سلاح المقاومة على الرغم من حقيقة أنه على الرغم من انتهاكات الجيش الصهيوني المتكررة لوقف إطلاق النار والخسائر الفادحة التي ألحقها بقيادة حزب الله وجسمه (خسارة شخصيات مثل الشهداء السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، إلخ)، لا يمكن إنكار أن المقاومة اللبنانية لا تزال لها اليد العليا على الجيش اللبناني من حيث التنظيم واللوجستيات، وإذا أرادت، فهي تمتلك القوة اللازمة لإسقاط الحكومة.

إن اندلاع حرب أهلية في لبنان هو أفضل سيناريو يمكن أن يقلل بشكل كبير من الضغط على النظام الصهيوني ويُطلق العنان للحكومة الصهيونية للمضي قدمًا في سياساتها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك احتلال قطاع غزة. وفقًا للمنظرين الصهاينة، فإن أهم الإنجازات التي سيستفيد منها هذا النظام من اندلاع حرب أهلية في لبنان تشمل: تحويل الصراع الإسلامي الصهيوني إلى حرب شيعية سنية من خلال التحريض على الصراعات الطائفية..

وفقًا لصناع القرار الصهاينة، فإن اندلاع التوتر بين حزب الله والحكومة اللبنانية وتحويله إلى صراع طائفي على المدى الطويل من شأنه أن يوفر منصة مناسبة لتدمير العلاقات بين طهران والعالم العربي وتأجيج التوترات الطائفية في جميع أنحاء المنطقة."

الصحف الإيرانية الخميس 21 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة الخميس 21 آب 2025 بالتطورات الحاصلة في الإقليم والعالم، بدءًا من إذلال ترامب للقادة الأوروبيين وانعكاس هذا الأمر على الرأي العام الإيراني وصولًا لمطامع الكيان الصهيوني المستمرة في سوريا ولبنان.

الصهيونية والسويداء

كتبت صحيفة "رسالت":" لقد مرت عدة أسابيع على وقف إطلاق النار الهش في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، عقب الهجوم الوحشي الذي شنته عناصر إرهابية تابعة لحكومة الجولاني ومن ثم دخول النظام الصهيوني إلى المشهد. يواصل النظام الصهيوني التدخل في الأزمة بين الحكومة الانتقالية السورية والدروز من أجل تمهيد الطريق لتنفيذ مشاريعه التدميرية لتقسيم سوريا.

في ظل استمرار حكومة الجولاني في قمع مختلف الطوائف في سوريا، بما في ذلك الدروز، والوضع الإنساني في السويداء من حيث سبل العيش والدواء والوظائف وما إلى ذلك، يستغل نظام الاحتلال هذا الوضع، وتحت ذريعة وادعاء تقديم المساعدة للدروز، يحاول فتح الباب أمام علاقات عميقة معهم.

في غضون ذلك، اتخذ الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للدروز السوريين، الذي شكر مؤخرًا النظام الصهيوني على تدخله العسكري في السويداء، نهجًا يهدف في المقام الأول إلى الدعوة إلى مزيد من التدخل الإسرائيلي في السويداء بهدف تعزيز العلاقة بينهما.

كما يستغل النظام الصهيوني السياسات القمعية لحكومة الجولاني والوضع الإنساني المتردي في السويداء لتنفيذ مخططاته، بما في ذلك إنشاء ما يسمى بالمعبر الإنساني. يثير هذا المعبر العديد من الأسئلة والشكوك حول أهدافه ودوافعه الخفية، وكذلك دوافع استثمار إسرائيل في المجتمع الدرزي السوري.

إن خطة النظام الصهيوني لإنشاء ما يسمى بالمعبر الإنساني مع السويداء لها أهداف متعددة، وكلها تخدم الواقع الذي يمكّن إسرائيل من استهداف الهوية الدرزية في السويداء وفصلهم عن السياق السوري. تتوافق هذه التحركات مع الطموحات التوسعية للنظام الصهيوني في جنوب سوريا ورؤية النظام لتقسيم سوريا إلى أجزاء من أجل الهيمنة السهلة. بالإضافة إلى ذلك، يرسل النظام الصهيوني بشكل متكرر الشحنات الجوية إلى السويداء لبعض الوقت، وأصبح ذلك روتينًا يوميًا؛ دون أي عوائق له. يكشف هذا عن الأهداف السياسية الخفية لمشروع معبر السويداء."

من ألاسكا إلى بكين

كتبت صحيفة "وطن أمروز":" كان اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي في ألاسكا أكثر من مجرد نقاش ثنائي حول الأزمة الأوكرانية؛ بل كان تجسيدًا رمزيًا لإعادة ترتيب العلاقات بين القوى العظمى ولعبة جيوسياسية معقدة. اختيار ألاسكا كمكان لهذا اللقاء، وخلفيته التاريخية التي تعود إلى رسالة فرانكلين روزفلت إلى جوزيف ستالين عام 1943، حمل رسائل عملية واستراتيجية إلى جانب ثقله الرمزي: فهو عرضٌ للمجتمع الدولي ومحاولة لإعادة تعريف توزيع القوة في مثلث الولايات المتحدة وروسيا والصين.

في رسالةٍ إلى ستالين، اقترح روزفلت عقد اجتماعٍ في منطقة مضيق بيرينغ؛ وهو مكانٌ قرّب القارتين جغرافيًا، وألهم رمزيًا تقاربًا غير متوقع بين القوتين. ورغم أن هذا الاجتماع عُقد في نهاية المطاف، إلا أن الاقتراح نفسه يُظهر أن اختيار الموقع يُمكن أن يحمل استراتيجيةً دبلوماسيةً.

كان من أبرز أحداث قمة ألاسكا وظيفتها المسرحية. أظهرت البروتوكولات الرسمية، وعرض المعدات العسكرية الأميركية المتقدمة (مثل القاذفات الاستراتيجية وطائرات الجيل الجديد)، والاستقبال المفتوح لفلاديمير بوتين بمزيج من التشجيع والتحذير، أن القمة سعت إلى تحقيق هدفين في آن واحد: إظهار القدرات العسكرية والدبلوماسية الأميركية وإنشاء منصة للمفاوضات ذات جوانب استراتيجية تتجاوز قضية أوكرانيا. [...] ومع ذلك لم يتمكن الجانبان من الامتناع عن إعلان النجاح علنًا، وهو حدث أشبه بلعبة استراتيجية وتصور للجمهور المحلي والدولي أكثر من كونه نتيجة لاتفاق فني نهائي.

على الرغم من أن وقف الصراع في أوكرانيا له أهمية حيوية للعديد من الجهات الفاعلة الدولية، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن مصالح الولايات المتحدة في وقف الحرب لم يتم تحديدها بشكل مباشر وحاسم. أوروبا وروسيا وأوكرانيا نفسها هي الأطراف التي ستتحمل أكبر تكلفة/فائدة من نتيجة هذه الحرب. تاريخيًا واقتصاديًا، يمكن للحروب البعيدة عن الأراضي الأميركية أن توفر فوائد معينة لصناعات الأسلحة الأميركية ومنتجي الطاقة والشركات، لذلك قد تكون المصالح الأميركية في بعض السيناريوهات متوافقة مع إطالة أمد الصراع، ليس كسياسة علنية، ولكن كنتيجة لمزيج من الأسواق وجماعات الضغط والاعتبارات الجيواقتصادية.

في الوقت نفسه، بالنسبة لدونالد ترامب شخصيًا ودائرته الداخلية، فإن حل أوكرانيا له أهمية نفسية وسياسية. يمكن اعتبار نهاية الحرب إنجازًا كبيرًا في حياته المهنية؛ إنجازًا قد يؤدي حتى إلى ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، لكن الجانب الشخصي للقضية ليس سوى طبقة واحدة ولا يمكنه تفسير جميع التطورات.

يعتمد جزء كبير من تحليل قمة ألاسكا على حقيقة أن الصين كانت المحور الخفي للمفاوضات. يُظهر الاختلاف الجوهري بين النهجين في واشنطن - استراتيجية إدارة بايدن في احتواء روسيا والصين في آنٍ واحد، وتركيز الدائرة المقربة من ترامب على الصين - أن واشنطن تسعى لإعادة تشكيل هندسة المنافسة العالمية. يتمثل أحد المخاوف الرئيسية لدى مستشاري ترامب ونخبه في أن تحالف بكين وموسكو قد يخلق منافسة صعبة ومتعددة الأوجه للولايات المتحدة، لذا فإن الهدف هو منع، أو على الأقل إضعاف، ظهور كتلة صينية روسية قوية في قلب أوراسيا.

النقطة الأساسية هي أنه حتى لو لم تُفضِ قمة ألاسكا إلى اتفاق رئيسي وفوري بشأن أوكرانيا، فإن تأثيرها الرمزي والاستراتيجي تجاوز بكثير مجرد اتفاق موضعي: رسالة واضحة لبكين واختبار لموسكو حول ما إذا كانت ستُخدع بالقبضة الحديدية الأميركية. ما يهم في الأيام والأشهر المقبلة هو أن يتحلى كلا الجانبين بالبراغماتية وأن يقدما ضمانات ومواد قادرة على تغيير التفضيلات طويلة الأجل، وإلا ستبقى ألاسكا مجرد جزء من مسرح أكبر، مسرحًا للمنافسة ومحاولة لتشكيل النظام العالمي المستقبلي."

إذلال أوروبا

كتبت صحيفة "كيهان":" لم يكن إذلال ترامب العلني لقادة أوروبا مصدر عار للغربيين فحسب، بل استخدموه أيضًا رمزًا للعقلانية. أولئك الذين كانوا حتى الأمس يقدمون الاستقلال الأوروبي كخطة إنقاذ، يعتبرون الآن هذه الإذلالات إنجازًا. في حين أن أوروبا دفعت ثمنًا باهظًا اقتصاديًا وسياسيًا ونفسيًا للحرب الأوكرانية، وأصبحت فعليًا لعبة في يد واشنطن..

الصحف الإيرانية الاثنين 25 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة الاثنين 25 آب 2025 بالخطاب الأخير للإمام السيد علي الخامنئي وإشادته بالحكومة الحالية كما اهتمت أيضًا بالسيناريوهات المحتملة للعلاقات الاميركية الايرانية.

قاعدة الدعم والحماية

كتبت صحيفة "رسالت":" قائد الثورة يشدد مجددًا على مبدأ أساسي في استراتيجية الجمهورية الإسلامية، ألا وهو الوحدة الوطنية. وحذّر من أن الأعداء، بعد فشلهم في ساحة المعركة، يسعون الآن إلى خلق انقسامات داخلية عبر تأجيج الخلافات. في ظل هذه الظروف، يكتسب دعم مسؤولي البلاد، وخاصة الرئيس المجتهد، معنى يتجاوز المديح والثناء أو النقد اللاذع.

يجب البحث عن جذور الانقسام في البلاد في محاور متعددة. أولًا، هناك ضغوط خارجية ومخططات؛ فقد أثبتت التجربة أنه منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، سعى أعداء الأمة الإيرانية دائمًا إلى تعميق الفجوة بين الشعب والمسؤولين من خلال الحرب النفسية والعمليات الإعلامية وغرس عدم الكفاءة. ثانيًا، هناك بعض أوجه القصور وسوء الإدارة في الداخل، والتي، عند اقترانها بمبالغة وسائل الإعلام الأجنبية، توفر أساسًا لعدم الثقة واليأس. ثالثًا، التنافس السياسي قصير النظر والسعي وراء السلطة من قبل بعض التيارات، التي بدلًا من التركيز على المصالح الوطنية، تؤجج الخلافات وتوفر ساحة لعب للعدو.

لمواجهة هذا الانقسام، لا بد من حلول أساسية عدة. أولًا، الشفافية في صنع القرار والمعلومات الصادقة التي تعيد بناء ثقة الجمهور. ثانيًا، الفصل الواضح بين النقد المتعاطف والتدمير غير المنضبط، بحيث تُراعى حدود الدعم بشكل منهجي. ثالثًا، توسيع الحوار الوطني بين النخب والفصائل والشرائح الاجتماعية لإيجاد لغة مشتركة وحلول حقيقية. رابعًا، تعزيز الروابط بين الشعب والمسؤولين من خلال الكفاءة والمساءلة العملية في مجالات المعيشة والاقتصاد. في هذه الحالة فقط، يبقى درع الوحدة الفولاذي، كما قال قائد الثورة، قويًا.

الدعم المناسب لا يعني تجاهل نقاط الضعف وتبرير الأخطاء، ولا يعني إغراق الحكومة بالنقد الذي لا يهدف إلا إلى إضعافها. الدعم يعني الدفاع والحماية بشكل منهجي؛ أي دعم ضد هجمات الأعداء والمغرضين، والمساعدة في تصحيح أوجه القصور في إطار من الإنصاف والتعاطف.

إذا أصبح النقد ذريعةً لزعزعة اللحمة الوطنية، فهو في الواقع استغلالٌ لمصالح العدو، وإذا كان الدعم يعني ببساطة غضّ الطرف عن الأخطاء، فإنه ينطوي على خطر الانحراف عن الطريق الصحيح."

عناقيد الغضب على رأس "تل أبيب"

كتبت صحيفة وطن أمروز:" أعلنت مصادر أمنية صهيونية أن محاولة اغتيال اللواء اليمني محمد عبد الكريم الغماري قد نُفّذت، لكنه نجا منها. كما كشفت وسائل إعلام صهيونية أن تل أبيب تدرس الخيارات العسكرية للرد على استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة من اليمن، وأن جيش الاحتلال، بالتعاون مع الموساد، يُجهّز مجموعة من الأهداف ضد مراكز رئيسية لأنصار الله.

هذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها النظام الصهيوني عن محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني. ففي وقت سابق، خلال حرب الـ 12 يومًا بين النظام الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حاولت مقاتلات النظام استهداف اللواء الغماري. وفي حزيران/ يونيو 2025، نُشر ادعاءٌ يفيد بأنه أُصيب في غارة جوية، لكن مصادر يمنية نفت هذا الادعاء وأكدت أن الغماري على قيد الحياة وبصحة جيدة.

يلعب الغماري، الذي عُيّن رئيسًا لأركان الجيش اليمني منذ عام 2016، دورًا محوريًا في تخطيط وتوجيه العمليات العسكرية لأنصار الله، وقد جعله هذا المنصب أحد الأهداف الرئيسية لعمليات الاغتيال التي يشنها النظام الصهيوني.

كما يتحدث النظام الصهيوني عن محاولة اغتيال الغماري الفاشلة في سياق واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا ومفاجأة للقوات المسلحة اليمنية يوم الجمعة الماضي. أطلق أنصار الله صاروخًا باليستيًا من طراز فلسطين 2 برأس عنقودي باتجاه الأراضي المحتلة، ورغم التفعيل المتزامن لأنظمة القبة الحديدية ودافيد فلاك وحيتس وحتى نظام ثاد الأمريكي، لم ينجح أي منها في اعتراضه، دفع هذا الفشل الدفاعي الكبير تل أبيب سريعًا إلى إعداد قائمة بالأهداف اليمنية.

يُظهر فشل اغتيال الجنرال غمري، وفشل إسرائيل المستمر في احتواء الهجمات اليمنية، أن جبهة المقاومة في وضع لم تتمكن الغارات الجوية الأميركية، ولا العمليات المباشرة للنظام الصهيوني، ولا أنظمة الدفاع متعددة الطبقات من منع المعادلات الميدانية الجديدة في اليمن.

لذلك، يضطر النظام الصهيوني الآن إلى اتخاذ قرار في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر بدخول جبهة جديدة في اليمن؛ جبهة ستكون للهزيمة فيها عواقب استراتيجية أوسع على تل أبيب وأنصارها."

إمكانيات طهران في مواجهة واشنطن

كتبت صحيفة "مردم سالاري":" في سيناريوهات المواجهة مع الولايات المتحدة، قد تضع إيران الصبر الاستراتيجي على جدول الأعمال، مما يعني أنها تحافظ على الوضع الراهن، وتشارك في الدبلوماسية التكتيكية دون توقع أي فرصة. إنها تعيد بناء قدراتها الصاروخية والدفاعية، وتعمق علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع الصين وروسيا، وتتخلى عمليًا عن أمل الاتفاق مع الولايات المتحدة وأوروبا.

لقد حطمت الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يومًا العديد من الافتراضات القديمة ودفعت العلاقات الأميركية الإيرانية إلى منطقة مجهولة. وقد وضع الصراع، وهو نقطة ذروة جديدة في عقود من التوترات، الشرق الأوسط على شفا عدم استقرار أوسع نطاقًا. ومع انحسار الأزمة، تواجه الولايات المتحدة نقطة تحول حاسمة في نهجها تجاه إيران وهي نقطة يمكن أن تحدد مسار المنطقة لعقود قادمة. توجد أمامنا أربعة سيناريوهات محتملة، ولكل منها آثار عميقة على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي والسياسة الخارجية الأميركية.

أولًا: التصعيد الذي لا نهاية له: السيناريو الأول هو التصعيد المتبادل الذي لا نهاية له، الدورة غير المستدامة من الهجمات والتخريب والعقوبات التي ميزت العلاقات الأميركية الإيرانية لفترة طويلة، وبلغت ذروة جديدة في الحرب الأخيرة. وفي هذا المسار، تعيد إيران بناء قدراتها النووية والعسكرية، ولا توقف التخصيب ولكنها لا تتجاوز عتبة السلاح النووي. كما تعتبر واشنطن وتل أبيب هذا الوضع لا يطاق وترد بمزيد من العقوبات والعمليات السرية أو حتى هجمات أكبر. يسمح هذا المسار لقادة العواصم الثلاث بتقديم وجه صارم دون مساومة، لكنه محفوف بالمخاطر. يمكن أن تؤدي الحسابات الخاطئة التي تم الكشف عنها في الحرب الأخيرة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق وتشمل جهات فاعلة أخرى من لبنان إلى الخليج العربي. يخلق تصاعد التوترات وهم السيطرة، بينما يتجه الوضع نحو الكارثة.

ثانيًا: خيار آخر هو العودة إلى مفاوضات جادة، لكن هذا سيتطلب من أحد الطرفين التراجع عن القضية الرئيسية، وهي تخصيب اليورانيوم. بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، سُمح لإيران بإجراء برنامج تخصيب محدود تحت رقابة صارمة ونظام تفتيش هو الأوسع في التاريخ لدولة غير نووية، وهو اتفاق أكدته مرارًا وتكرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الاستخبارات الأمريكية.

ثالثًا: الهجوم النووي الإيراني: [...] إيران وهي تحت ضغط مستمر، ستُسرّع سعيها للحصول على الأسلحة النووية كرادع نهائي. إن إغراء هذا المسار واضحٌ لدولةٍ تواجه تهديداتٍ وجوديةً من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن المخاطر جسيمةٌ للغاية. حتى لو نجحت إيران في بناء ترسانةٍ نووية، فإنها ستواجه عزلةً متزايدةً، وسباق تسلحٍ إقليمي، وحربًا سريةً مستمرة. تُظهر تجربة روسيا أن الأسلحة النووية لن تمنع الضغط الاقتصادي أو حروب الاستنزاف. بالنسبة لإيران، لن تُحلّ القنبلة المشاكل الاقتصادية، ولن ترفع العقوبات، ولن تمنع التخريب. لذا، فبينما قد يزداد إغراء تجاوز العتبة النووية، فإن هذا المسار سيكون محفوفًا بالمخاطر، ومن المرجح أن يفشل.

رابعًا: الصبر الاستراتيجي والتحول شرقًا: السيناريو الرابع قائم على الصبر الاستراتيجي. تُبقي إيران على الوضع الراهن، منخرطةً في دبلوماسية تكتيكية دون توقع أي فرصة. تُعيد بناء قدراتها الصاروخية والدفاعية، وتُعمّق علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع الصين وروسيا، وتتخلى عمليًا عن آمال التقارب مع الولايات المتحدة وأوروبا. يعكس هذا المسار حسابات الزعيم الإيراني بعيدة المدى: البقاء، والاستقرار، وانتظار تحول التوازن العالمي عندما يتحول انتباه أمريكا حتمًا إلى مكان آخر. "

الصحف الإيرانية الثلاثاء 26 آب 2025

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة الثلاثاء 26 آب 2025 بالأحداث العالمية والمحلية، لا سيما استمرار الخداع الأوروبي لإيران في قضية المفاوضات واستمرار آلية الزناد.

حزمة القمع

كتبت صحيفة "وطن أمروز":" منذ بداية الحرب الصهيونية على شعب غزة، يحتج الطلاب الأميركيون على جرائم الصهاينة، ويطلقون حملات متنوعة للضغط على حكومة بلدهم لوقف دعم مجرمي الحرب. خلال فترة رئاسة بايدن، حاولت الحكومة الأميركية تفريق الطلاب وإسكات أصوات المنتقدين بتهديدات عديدة، وأحيانًا بإرسال قوات خاصة إلى الجامعات. بعد فترة، ومع وصول إدارة ترامب إلى السلطة، أصبحت الظروف والأجواء السياسية في الولايات المتحدة صعبة للغاية لمواصلة هذه الاحتجاجات. ترامب، الذي دعم شخصيًا أفعال وجرائم الصهاينة في غزة في مناسبات عديدة، وكثّف إرسال الأسلحة إلى الأراضي المحتلة، صرّح بأنه لا مكان لمنتقدي إسرائيل في أمريكا. في البداية، ساد الاعتقاد بأن هذا التصريح يُشير إلى ذروة دعم حكومته للصهاينة ومحاولته إسكات البيئة الأكاديمية، ولكن بعد فترة، اتضح أن هذا التصريح كان في الواقع توجيهًا واضحًا لأجهزة المخابرات والأمن الأميركية بطرد الطلاب على نطاق واسع، بالإضافة إلى الضغط على الجامعات لوقف أي إجراء لحماية حقوق الإنسان في غزة.

في ذلك الوقت، بدأت الاعتقالات والتهديدات وقطع التمويل الفيدرالي عن عدد من الجامعات، مما أدى في النهاية إلى ترويج وسائل الإعلام أن الطلاب الأجانب لم يعودوا يشعرون بالأمان في الولايات المتحدة، بل أصبحت الجامعات نفسها منفذة لسياسات إدارة ترامب، حيث طردت أو عاقبت عددًا كبيرًا من الطلاب.

اتخذت إدارة ترامب عدة إجراءات لمواجهة الطلاب المؤيدين لفلسطين في الحرم الجامعي. وقد أثارت هذه الإجراءات، التي غالبًا ما تُتخذ تحت ستار مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، مخاوف بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية. وتتمحور إجراءات إدارة ترامب حول عدة محاور، أولها التهديدات المتعلقة بالتمويل والإجراءات التأديبية ضد الجامعات والطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات المتعلقة بجرائم النظام الصهيوني. وفي الوقت نفسه، تحركت الحكومة الأميركية لتغيير قوانين وسياسات الجامعات، بل وحتى تغيير رؤساء الجامعات، ومارست ضغوطًا كبيرة لتقييد، وفي كثير من الحالات، القضاء على، حرية التعبير للطلاب والأساتذة. وكانت التغييرات في جامعة كولومبيا وإجبار رئيس الجامعة على الاستقالة من أهم القضايا التي حظيت بتغطية إعلامية واضحة في الأيام الأولى للاحتجاجات. "

عقلانية الحرب أم الحرب العقلانية؟

كتبت صحيفة "مردم سالاري":" إن المخاوف العامة للشعب والحكومة، هي: هل ستندلع حرب أخرى على غرار ما يُسمى بحرب الاثني عشر يومًا في بلادنا قريبًا وقبل مناقشة تطبيق سياسة الزناد؟ وما العمل في هذه الحالة؟

يجب البحث عن إجابة تحليلية واضحة على هذا التساؤل في إطار النقاش النظري حول عقلانية الحرب والحرب العقلانية، حيث ينبع كل منهما من نهج مختلف. يُشرف نهج عقلانية الحرب على هذا الفعل وهذا الأداء، وهل من الممكن التصرف بطريقة تمنع وقوع الحرب في الوقت القصير المتبقي في ساحة صنع القرار، وهو ما يُسمى الزناد (العودة المفاجئة)، ومنع حرب جوية شاملة بالطرق الدبلوماسية، سواءً بشروط السلام والتسوية، أو بإجراءات وتفكير متساهل، أو بالانسحاب الكامل؟

في الواقع، إن عقلانية الحرب، والدفاع الذكي، ونوع من الدبلوماسية الإبداعية والمناسبة، كلها عوامل ضرورية لمنعنا من التورط في حرب تهدف إلى تدمير بلادنا.

التقدم على هذه الجبهة يعني التفاوض مباشرةً مع الولايات المتحدة وجذب انتباه أوروبا، لكن الحرب العقلانية في الواقع تعني قبول حرب محتملة وحتمية، وخوضها بوسائل عقلانية وحسابات عسكرية في وضع دفاعي وهجومي.

لا شك أن مبادرة هذه الحرب، سواءً كانت حتمية أم اختيارية، تقع على عاتق الجيش، وهو من يصمم استراتيجيتها ويصوغها وينفذها. فهم من يُقدّرون، بعقلانية، أي بما هو واقعي، أسلحة البلاد وقدراتها الدفاعية والهجومية، واحتياطياتها الاستراتيجية من الصواريخ بعيدة المدى أو الأسلحة الدفاعية، ويُقيّمون تكلفة وتفوق الدفاع الشامل بكل الوسائل الممكنة، ويعتقدون أن أفضل دفاع والحفاظ على التفوق العسكري هو الهجوم.

يقولون إنه لا يوجد دفاع أفضل من الهجوم. بالتأكيد، سيكون لهذا الهجوم نطاق عمل واسع ولن يقتصر على بلد المواجهة أو المهاجمين. لا محالة، سيكون الهجوم واسع النطاق ويحدث على جبهات متعددة. سيكون هذا الهجوم متواصلاً وسريعاً وفي فترة زمنية قصيرة، وسيعتمد على القدرات الصاروخية للبلاد.

تُسمى هذه الحرب حرباً عقلانية، وهي حرب تُشنّ بكل قوة، مع أنها سرية للغاية، من حيث القوة والضعف والنقص، لذا سيُدرسها العسكريون أنفسهم بدقة وحكمة. سيُجرى نوع من القياس والمقارنة بين قدرات العدو أو الطرف المُقابل في هذا المجال، وسيُنظر في مسألة توازن القوى دون مواجهة مع الذات. تقع مسؤولية الحرب العقلانية وأفعالها، بالتعريف المُعطى، على عاتق الجيش، وإذا أرادوا التفكير في القضايا السياسية بالإضافة إلى التقييم في حرب عقلانية، فعليهم معرفة ما يحدث في الدول المحيطة ببلدنا، وأي الدول تُساعد العدو علناً أو سراً، وأيها على استعداد للوقوف إلى جانبنا في مواجهة العدو، أياً كان أو أياً كان، أي أيها يدعمنا. بمعنى آخر، لا يكفي حساب قوة الصواريخ بعيدة المدى في مجال الحرب العقلانية وتقدير القدرة العسكرية للمشاركة في الحرب فحسب.

لا يمكن للجيش الحديث عن الحرب دون مراعاة الوضع السياسي وتحالفات الدول المجاورة أو المنطقة أو العالم، ولن تقتصر العقلانية التي تُناقش في الحرب على تقييم القدرات العسكرية. على سبيل المثال، لا بد للعسكريين الذين يكتفون بمناقشة القدرات العسكرية والتعبير عنها أن يضعوا نصب أعينهم رضا الشعب واستيائه.

بهذا الوصف، تدرس عقلانية الحرب كمنهج أبعادًا أخرى للقدرات الدبلوماسية"



قصة واحدة وثلاثة أكاذيب

كتبت صحيفة "رسالت":" في أحدث تصريحاته، زعم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه تم تقديم مقترحات دبلوماسية لطهران خلال محادثاته مع شركائه الأوروبيين مع وزير الخارجية الإيراني. [...] في هذه الرواية الموجزة، كذب ديفيد لامي ثلاث كذبات كبيرة! بمعنى آخر، نحن أمام رواية كاذبة سبق أن روج لها مسؤولون بريطانيون وأوروبيون. تتعلق كذبة وزير الخارجية البريطاني الأولى بمبدأ تقديم الأوروبيين مقترحًا لإيران. لقد أقنع الجمهور بأن حلًا دبلوماسيًا جديدًا قد قُدّم لطهران، بينما لا يُعدّ مقترح الترويكا الأوروبية لبلدنا نموذجًا لمقترح دبلوماسي جديد. قلّما يعتبر العقلاء في عالم اليوم تهديد ثلاث دول أوروبية بتفعيل آلية الزناد مثالًا على مقترح أو خطة دبلوماسية! أما كذبة ديفيد لامي الثانية، فتتمحور حول استخدامه لكلمة تمديد تخفيف العقوبات المفروضة على إيران! في هذه الصياغة، اعتبر وزير الخارجية البريطاني تأجيل آلية الزناد مثالاً على تمديد رفع العقوبات المفروضة على إيران! بمعنى آخر، قام لامي ببساطة بتبديل التصريحات السلبية والإيجابية، ثم ادعى لاحقًا أن أوروبا تريد تمديد رفع العقوبات المفروضة على إيران، لكن إيران (بسلوكها) لن تسمح للترويكا الأوروبية بذلك، لقد سرد القصة عمدًا بطريقة معكوسة ومقلوبة رأسًا على عقب من أجل تخفيف العبء الثقيل لجرائم أوروبا في المواجهة الشاملة مع طهران.

كذبة لامي الثالثة مخفية في روايته، لم يقل وزير الخارجية البريطاني ما طلبته الترويكا الأوروبية من بلدنا من خلال تأجيل تفعيل آلية الزناد لفترة طويلة، لم يذكر المهمة التي أسندتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن وتل أبيب إلى الأوروبيين.

أن تتخلى طهران عن استراتيجية الغموض النووي، التي تُعتبر السلاح الأكثر فعالية في درء أي عدوان مستقبلي من الأعداء، وأن تُجبر نفسها على الإفصاح عن نفسها بشكل مُدمر من خلال تقديم معلومات دقيقة عن كمية احتياطياتها من اليورانيوم المُخصب (بنسبة تخصيب 60%) وآخر تطورات الوضع في محطتي فوردو ونطنز للطاقة، لا شك أن جمهورية إيران الإسلامية لن ترضخ لمثل هذا المطلب طويلًا بتأجيل تفعيل آلية الزناد."

الكلمات المفتاحية