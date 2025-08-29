خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الجيش اللبناني يؤكد التزامه بواجباته الوطنية ويدعو الإعلام لاعتماد بياناته الرسمية
الجيش اللبناني يؤكد التزامه بواجباته الوطنية ويدعو الإعلام لاعتماد بياناته الرسمية

2025-08-29 12:31
تعليقًا على تتناول وسائل الإعلام معلومات حول موقف قيادة الجيش من المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية، أكَّدت قيادة الجيش أنَّها تنفذ مهماتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا لأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات.

وأشارت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيانٍ إلى أنَّ "الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، بخاصة مع استمرار العدو "الإسرائيلي" في اعتداءاته على وطننا".

ودعت "وسائل الإعلام إلى عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والعودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة".

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني وسائل الإعلام
