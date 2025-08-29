خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة نصرةً لقطاع غزة
اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة نصرةً لقطاع غزة

2025-08-29 13:15
شهدت محافظة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة توافد إليها مئات الآلاف من مختلف المناطق، نصرةً للشعب الفلسطيني في غزة وتنديدًا بالانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية، حملت شعار "مع غزة جهاد وثبات.. غضباً للدماء المسفوكة والمقدسات المنتهكة".

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد وحدة الموقف مع القضية الفلسطينية، مردّدين هتافات تدعو إلى مواصلة الصمود في وجه "مشاريع الهيمنة الصهيونية والأمريكية" في المنطقة.

كما استنكروا جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم على يد متطرفين في الولايات المتحدة، مطالبين بموقف إسلامي ودولي حازم يواجه هذه الإساءات.

وصدر عن المسيرة بيان شدد على التمسك بالموقف الديني والسياسي الداعم لفلسطين، ورفض التطبيع أو أي مساعٍ لفرض واقع جديد في القدس.

كما أدان البيان جريمة حرق المصحف الشريف في الولايات المتحدة، معتبرًا أنها استفزاز لمشاعر المسلمين ضمن "مشروع يستهدف قيم الأمة وهويتها".

وأشاد البيان بـ"التطور النوعي" في القدرات العسكرية الوطنية، ومنها صناعة رؤوس صاروخية انشطارية، معتبرًا إياها إنجازًا يبعث على الفخر وردًا عمليًا على محاولات الحصار والاستضعاف.

 

 

 

