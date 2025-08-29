خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الاحتلال يمنع انتخابات الأطباء في القدس
الاحتلال يمنع انتخابات الأطباء في القدس

2025-08-29 13:46
53

منعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إجراء انتخابات نقابة الأطباء في القدس المحتلة، واعتقلت رئيس النقابة في القدس سفيان البسيط وعددًا من الأطباء والعاملين.

واقتحمت شرطة الاحتلال، مقر النقابات المهنية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، ومنعت إجراء انتخابات نقابة الأطباء.

واعتبر المتحدث باسم نقابة الأطباء رمزي أبو اليمن أن ما جرى هو محاولة "إسرائيلية" لمنع أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، وفرض السيادة "الإسرائيلية" الكاملة هناك، وقال أبو اليمن إن الخطوة "الإسرائيلية" تمثل تهديدًا لمركز نقابة الأطباء في القدس.

وأضاف أن النقابة تجري، اليوم الجمعة، انتخاباتها في كافة محافظات الضفة، لاختيار نقيب جديد، وأكدت مسبقًا إجراءها في القدس، حيث تلقت تهديدات إسرائيلية بمنعها.

وحظرت سلطات الاحتلال في تموز/يوليو الفائت عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار الإجراءات المتصاعدة بحق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وسبق أن أغلق الاحتلال في نيسان/ أبريل من العام الجاري، "اتحاد نقابات عمال فلسطين"، بالإضافة إلى حظر عمل "صندوق وقفية القدس" وإغلاق مكتبها في الشهر ذاته.

ومنذ عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال، في إطار سعيها إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من 100 مؤسسة فلسطينية، منها نادي الأسير الفلسطيني ولجنة التراث المقدسية ودائرة الأسرى والمعتقلين، كما تستهدف الشخصيات الرسمية في القدس بالملاحقة والإبعاد والسجن المنزلي، بينهم وزير القدس ومحافظ القدس.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة القدس المحتلة
