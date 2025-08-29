Your browser does not support the video tag.

نفّذ أهالي الأسرى والشهداء ومواطنون غاضبون اعتصامًا رفضًا لإطلاق سراح العميل عامر حسنة، في رسالة واضحة بأن دماء الشهداء ليست ورقة في بازار الصفقات، وأن الخيانة لا تسقط بالتقادم.

وفي تغطية خاصة لموقع "العهد" الإخباري، رصدنا اعتصام هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية، حيث عبّر المشاركون عن غضبهم من قرار الإفراج عن العميل عامر حسنة، مؤكدين أنّ هذا القرار طعن لدماء الشهداء.

كاميرا "العهد" استصْرحت عددًا من المعتصمين، فكانت رسائلهم واضحة: لا للتهاون مع العملاء، ولا لتمرير الصفقات على حساب الكرامة والسيادة.

