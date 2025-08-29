خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لا للخيانات المقنّعة.. وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية تُدين الإفراج عن العملاء

2025-08-29 14:58
حسن شريم - محرر

نفّذ أهالي الأسرى والشهداء ومواطنون غاضبون اعتصامًا رفضًا لإطلاق سراح العميل عامر حسنة، في رسالة واضحة بأن دماء الشهداء ليست ورقة في بازار الصفقات، وأن الخيانة لا تسقط بالتقادم.

وفي تغطية خاصة لموقع "العهد" الإخباري، رصدنا اعتصام هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية، حيث عبّر المشاركون عن غضبهم من قرار الإفراج عن العميل عامر حسنة، مؤكدين أنّ هذا القرار طعن لدماء الشهداء. 

كاميرا "العهد" استصْرحت عددًا من المعتصمين، فكانت رسائلهم واضحة: لا للتهاون مع العملاء، ولا لتمرير الصفقات على حساب الكرامة والسيادة.

الكيان الصهيوني العملاء الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين الحكومة اللبنانية الشهداء المحكمة العسكرية نواف سلام
افتتاح البئر الارتوازي في العتبة المقدّسة للسيدة خولة (ع) في بعلبك
لبنان منذ 26 دقيقة
لبنان منذ 41 دقيقة
لبنان منذ 49 دقيقة
لبنان منذ ساعة
مسيرات مليونية يمنية: "مع غزة جهاد وثبات.. غضبًا للدماء المسفوكة والمقدسات المنتهكة"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
