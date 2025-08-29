خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس لحود: الجيش بقيادة العماد هيكل سيبقى على أهبة الاستعداد في مواجهة المخاطر
لبنان

الرئيس لحود: الجيش بقيادة العماد هيكل سيبقى على أهبة الاستعداد في مواجهة المخاطر

2025-08-29 18:03
49

توجّه الرئيس السابق العماد إميل لحود بالتعزية إلى عائلات شهيدَي الجيش وإلى قيادة المؤسّسة العسكريّة على خسارة بطلَين كانا يقومان بواجبهما الوطني، على يد إجرام العدوّ "الإسرائيلي"، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر ليس غريبًا عن المؤسّسة العسكريّة التي تحمّلت عبر التاريخ أكثر بكثير ممّا هو مطلوب منها، وكانت ولا تزال صمّام الأمان في وجه المؤامرات الخارجيّة والداخليّة.

وأضاف لحود، في بيان: "نحن على ثقة بأنّ الجيش، بقيادة العماد رودولف هيكل، سيبقى على أهبة الاستعداد في مواجهة المخاطر التي يمرّ بها لبنان في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخه، إذ إنّ نظرته الوطنيّة وحكمته تساهمان في تثبيت اللحمة بين اللبنانيّين، في حين تسعى دولٌ أخرى تدّعي صداقتها للبنان إلى الاقتتال بين اللبنانيّين".

وقال لحود: "حسنًا فعل قائد الجيش ومعه قيادة المؤسّسة حين رفضوا أن يكونوا طرفًا ضدّ وطنهم وشعبهم، برفضهم الانجرار إلى مواجهة داخليّة، وهم يدركون أنّ الخطر الأوّل للبنان هو "الإسرائيلي" الذي لن يترك مناسبةً إلا وسيحاول أن ينال من وحدة وتضامن اللبنانيّين، وهذا ما لن يحصل في ظلّ هذه القيادة".

افتتاح البئر الارتوازي في العتبة المقدّسة للسيدة خولة (ع) في بعلبك
افتتاح البئر الارتوازي في العتبة المقدّسة للسيدة خولة (ع) في بعلبك
لبنان منذ 27 دقيقة
الجيش وإقليم الخروب ودّعا الشهيد النقيب محمد إسماعيل
الجيش وإقليم الخروب ودّعا الشهيد النقيب محمد إسماعيل
لبنان منذ 42 دقيقة
بدعم من حزب الله.. بلدية كفردان تستكمل المرحلة الثانية من مشروع مياه الشفة
بدعم من حزب الله.. بلدية كفردان تستكمل المرحلة الثانية من مشروع مياه الشفة
لبنان منذ 49 دقيقة
العلامة الخطيب: التنازل يجر التنازل وكلما أعطيت العدوّ أمرًا طالبك بالمزيد
العلامة الخطيب: التنازل يجر التنازل وكلما أعطيت العدوّ أمرًا طالبك بالمزيد
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
