توجّه الرئيس السابق العماد إميل لحود بالتعزية إلى عائلات شهيدَي الجيش وإلى قيادة المؤسّسة العسكريّة على خسارة بطلَين كانا يقومان بواجبهما الوطني، على يد إجرام العدوّ "الإسرائيلي"، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر ليس غريبًا عن المؤسّسة العسكريّة التي تحمّلت عبر التاريخ أكثر بكثير ممّا هو مطلوب منها، وكانت ولا تزال صمّام الأمان في وجه المؤامرات الخارجيّة والداخليّة.

وأضاف لحود، في بيان: "نحن على ثقة بأنّ الجيش، بقيادة العماد رودولف هيكل، سيبقى على أهبة الاستعداد في مواجهة المخاطر التي يمرّ بها لبنان في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخه، إذ إنّ نظرته الوطنيّة وحكمته تساهمان في تثبيت اللحمة بين اللبنانيّين، في حين تسعى دولٌ أخرى تدّعي صداقتها للبنان إلى الاقتتال بين اللبنانيّين".

وقال لحود: "حسنًا فعل قائد الجيش ومعه قيادة المؤسّسة حين رفضوا أن يكونوا طرفًا ضدّ وطنهم وشعبهم، برفضهم الانجرار إلى مواجهة داخليّة، وهم يدركون أنّ الخطر الأوّل للبنان هو "الإسرائيلي" الذي لن يترك مناسبةً إلا وسيحاول أن ينال من وحدة وتضامن اللبنانيّين، وهذا ما لن يحصل في ظلّ هذه القيادة".

