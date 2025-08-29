خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جنبلاط: ما طُرِح علينا هو الإملاء "الإسرائيلي" ولا يمكن أنْ يُفرَض علينا الاستسلام

إيران

عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب
إيران

عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب

2025-08-29 18:40
25

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنّ الترويكا الأوروبية قررت بالنيابة عن "إسرائيل" والولايات المتحدة مواصلة الضغط على الشعب الإيراني، موضحًا أنّ القرار الأوروبي سيقوض الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب.

وحذّر من أنّ المسار الذي اختارته أوروبا، إذا لم يتم كبحه، ستكون له عواقب وخيمة على مصداقية مجلس الأمن الدولي.

وختم وزير الخارجية الإيراني بالتشديد على أنّه "حان الوقت لمجلس الأمن الدولي والعالم أن يقولا: كفى".

وفي وقت سابق، أكد عراقتشي أن إساءة الدول الأوروبية الثلاث استخدام آلية تسوية النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 هي إجراء "غير قانوني وغير مبرر"، وقال إن "هذا الإجراء يُعقّد المسار الدبلوماسي".

وبالتزامن مع إجراء الدول الأوروبية الثلاث غير القانوني وغير المبرر مساء أمس الخميس 28/8/2025، أجرت كايا كلاس، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومنسقة مفوضية خطة العمل الشاملة المشتركة، اتّصالًا هاتفيًا مع عباس عراقتشي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه المحادثة، أدان عراقتشي "الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث"، وذكر أن هذا الإجراء يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الدول تجاه إيران، ويُعقّد مواصلة المسار الدبلوماسي.

وأكد عراقتشي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتّخذ الإجراءات المناسبة ضدّ هذا الإجراء الاستفزازي وغير المناسب للدول الأوروبية الثلاث.

وفي هذه المكالمة الهاتفية أيضًا، أكدت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وأعربت عن استعدادها للعب دور في تسهيل الدبلوماسية والحوار.

كما دعت الأطراف إلى مواصلة الاتّصالات والمشاورات لهذا الغرض.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الامن عباس عراقتشي
إقرأ المزيد
المزيد
عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب
عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
إيران منذ 8 ساعات
الصحف الإيرانية تفضح الدور الأميركي في لبنان والمنطقة
الصحف الإيرانية تفضح الدور الأميركي في لبنان والمنطقة
إيران منذ يوم
طهران: دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بقرار من مجلس الأمن القومي
طهران: دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بقرار من مجلس الأمن القومي
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب
عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب
إيران منذ ساعتين
تسليح الجيش.. خطوة أساسية لاستعادة السيادة
تسليح الجيش.. خطوة أساسية لاستعادة السيادة
خاص العهد منذ 7 ساعات
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
إيران منذ 8 ساعات
إستراتيجيّة «الأنيمالِستِك» للأمن القومي
إستراتيجيّة «الأنيمالِستِك» للأمن القومي
مقالات مختارة منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة