خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بدعم من حزب الله.. بلدية كفردان تستكمل المرحلة الثانية من مشروع مياه الشفة

فلسطين

أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية
فلسطين

أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية

2025-08-29 19:46
59

 

أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في سلسلة تصريحات على صفحته في "تلغرام"، أنّ خطط العدوّ الإجرامية باحتلال غزّة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية، مشددًا على أنّ جيش العدوّ سيدفع ثمنها من دماء جنوده، وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.

وأضاف أنّ مجاهدينا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال، وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية بعون الله.

وأشار أبو عبيدة إلى أنّ مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيين قرروا، وبإصرار، تقليص عدد أسرى العدوّ الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، وهو ما سيتحمل جيش العدوّ وحكومته الإرهابية كامل المسؤولية عنه.

كما شدّد على أنّ كتائب القسام ستسعى للحفاظ على أسرى العدوّ بقدر استطاعتها، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة، في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، مؤكّدًا أنّه سيتم الإعلان عن كلّ أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله.

الكلمات المفتاحية
غزة كتائب القسام طوفان الأقصى
إقرأ المزيد
المزيد
أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية
أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية
فلسطين منذ ساعة
مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود وآليات العدو في مدينة خان يونس
مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود وآليات العدو في مدينة خان يونس
فلسطين منذ ساعتين
الاحتلال يمنع انتخابات الأطباء في القدس
الاحتلال يمنع انتخابات الأطباء في القدس
فلسطين منذ 7 ساعات
مجازر دامية في غزة والعدوان يدخل يومها الـ 693
مجازر دامية في غزة والعدوان يدخل يومها الـ 693
فلسطين منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية
أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية
فلسطين منذ ساعة
مجازر دامية في غزة والعدوان يدخل يومها الـ 693
مجازر دامية في غزة والعدوان يدخل يومها الـ 693
فلسطين منذ 7 ساعات
اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة نصرةً لقطاع غزة
اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة نصرةً لقطاع غزة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
قبل احتلال غزة.. انقسام في الاحتياط في جيش الاحتلال
قبل احتلال غزة.. انقسام في الاحتياط في جيش الاحتلال
عين على العدو منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة