أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في سلسلة تصريحات على صفحته في "تلغرام"، أنّ خطط العدوّ الإجرامية باحتلال غزّة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية، مشددًا على أنّ جيش العدوّ سيدفع ثمنها من دماء جنوده، وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.

وأضاف أنّ مجاهدينا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال، وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية بعون الله.

وأشار أبو عبيدة إلى أنّ مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيين قرروا، وبإصرار، تقليص عدد أسرى العدوّ الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، وهو ما سيتحمل جيش العدوّ وحكومته الإرهابية كامل المسؤولية عنه.

كما شدّد على أنّ كتائب القسام ستسعى للحفاظ على أسرى العدوّ بقدر استطاعتها، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة، في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، مؤكّدًا أنّه سيتم الإعلان عن كلّ أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله.

