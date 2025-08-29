خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بدعم من حزب الله.. بلدية كفردان تستكمل المرحلة الثانية من مشروع مياه الشفة
لبنان

بدعم من حزب الله.. بلدية كفردان تستكمل المرحلة الثانية من مشروع مياه الشفة

2025-08-29 20:31
بلال الموسوي - مراسل

استكملت بلدية كفردان المرحلة الثانية من مشروع تمديد أنابيب مياه الشفة بطول 700 متر، لتغذية نحو 450 وحدة سكنية في البلدة، وذلك بدعم مباشر من حزب الله واتحاد بلديات غرب بعلبك.

وثمّن رئيس البلدية، حمد عبد الرضا حيدر، "الجهود التي بذلها مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، ومسؤول العمل البلدي للحزب في المنطقة الشيخ مهدي مصطفى، ومسؤول عمل المؤسّسات في الحزب في المنطقة هاني فخر الدين، لمتابعتهم الحثيثة للمشروع وتقديم الدعم الميداني والمادي اللازم".

كما شكر حيدر رئيس اتحاد بلديات غرب بعلبك؛ أحمد العزير، على "وضع معدّات الاتحاد في خدمة المشروع"، مشيدًا بـ"تجاوب مؤسَّسة مياه البقاع ومديرتها المهندسة بولا الحاوي".

ودعا حيدر الأهالي إلى "تسديد المستحقّات والاشتراك في مؤسّسة المياه لضمان استمرارية الخدمة".

لبنان حزب الله بعلبك البقاع
