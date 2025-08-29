شهدت العتبة المقدَّسة للسيدة خولة بنت الإمام الحسين (عليهما السلام) في بعلبك، الجمعة 29 آب/أغسطس 2025، افتتاح البئر الارتوازي الجديد في صحنها الخارجي، برعاية الأمانة العامة للعتبة وبتمويل من حزب الله.

حضر حفل الافتتاح مسؤول العمل الاجتماعي في حزب الله في البقاع الشيخ علي فرحات، مدير العتبة الحاج حسين نصر الله، إلى جانب شخصيات دينية واجتماعية وحشد من الزائرين.

وشكر نصر الله، في كلمته خلال الحفل، حزب الله على دعمه للمشروع، وأثنى على "اهتمام ومتابعة الأمين العام للحزب سماحة الشيخ نعيم قاسم"، مشيرًا إلى أنّ "البئر سيوفِّر مياه شرب نقية بشكل دائم، ويخدم حاجات الزوار ومرافق العتبة، في إطار خطة تطويرية شاملة".

كما أكّدت الكلمات التي أُلقيت في المناسبة أهمية تعزيز البُنْيَة التحتية في المقامات الدينية، لما لذلك من أثر كبير في توفير الراحة للزوار والحفاظ على قدسية الأماكن. وقد لقي المشروع ترحيبًا واسعًا من الحضور الذين اعتبروه خطوة مباركة في مسار تطوير الخدمات في المقام الشريف.

وفي ختام الحفل، تم منح المهندسين والعاملين في المشروع دروعًا تقديرية.

الكلمات المفتاحية