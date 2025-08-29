خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا 

عربي ودولي

وزير خارجية إسبانيا: سنطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة
عربي ودولي

وزير خارجية إسبانيا: سنطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة

2025-08-29 22:11
أسطول الصمود العالمي ينطلق من إسبانيا نحو غزة  
60

 
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة، وستقترح إجراءات عاجلة لمواجهة المجاعة.

وبحسب وكالة معًا الفلسطينية، أضاف: "سندعو إلى توسيع قائمة العقوبات ضد معرقلي "السلام"، وسنطلب منع بيع أسلحة أوروبية لـ "إسرائيل""، معتبرًا أن ""حل الدولتين" هو الطريق إلى "السلام" والاستقرار في الشرق الأوسط".

أسطول الصمود العالمي ينطلق من إسبانيا نحو غزة  

في غضون ذلك، يستعد مئات الناشطين الدوليين من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري، والسياسية البرتغالية ماريانا مورتجوا، للإبحار من عدّة موانئ إسبانية، يوم الأحد المقبل، باتجاه قطاع غزّة على متن عشرات القوارب المحملة بالمساعدات الإنسانية، ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي"، وهو الأضخم حتى الآن لكسر الحصار البحري الصهيوني المستمر منذ 15 عامًا.

ودعا الناشطون الحكومات الأوروبية والدولية إلى الضغط على "إسرائيل" للسماح بمرور الأسطول بأمان.

وقال الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك، أحد منظمي الحملة والمقيم في إسبانيا، إنّ الكرة الآن في ملعب السياسيين، مضيفًا: "عليهم أن يتحركوا للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان مرور آمن لهذا الأسطول".

وفي حزيران/يونيو الماضي، اقتحمت البحرية الصهيونية سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية. وقامت "إسرائيل" باعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها قبل ترحيلهم، ومن بينهم غريتا تونبري، ما أثار إدانات دولية لخرق القانون الدولي.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة اسبانيا غزة طوفان الأقصى
إقرأ المزيد
المزيد
منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا 
منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا 
عربي ودولي منذ 9 ساعات
وزير خارجية إسبانيا: سنطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة
وزير خارجية إسبانيا: سنطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مسيرات مليونية يمنية:
مسيرات مليونية يمنية: "مع غزة جهاد وثبات.. غضبًا للدماء المسفوكة والمقدسات المنتهكة"
عربي ودولي منذ 14 ساعة
اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة نصرةً لقطاع غزة
اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة نصرةً لقطاع غزة
عربي ودولي منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
70 شهيدًا في مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. والتجويع يقتل 5 بينهم طفلان
70 شهيدًا في مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. والتجويع يقتل 5 بينهم طفلان
فلسطين منذ 9 ساعات
وزير خارجية إسبانيا: سنطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة
وزير خارجية إسبانيا: سنطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية
أبو عبيدة: مجاهدونا سيقدّمون نماذج فذّة في البطولة وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية
فلسطين منذ 12 ساعة
مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود وآليات العدو في مدينة خان يونس
مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود وآليات العدو في مدينة خان يونس
فلسطين منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة