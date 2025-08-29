

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة، وستقترح إجراءات عاجلة لمواجهة المجاعة.

وبحسب وكالة معًا الفلسطينية، أضاف: "سندعو إلى توسيع قائمة العقوبات ضد معرقلي "السلام"، وسنطلب منع بيع أسلحة أوروبية لـ "إسرائيل""، معتبرًا أن ""حل الدولتين" هو الطريق إلى "السلام" والاستقرار في الشرق الأوسط".

أسطول الصمود العالمي ينطلق من إسبانيا نحو غزة

في غضون ذلك، يستعد مئات الناشطين الدوليين من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري، والسياسية البرتغالية ماريانا مورتجوا، للإبحار من عدّة موانئ إسبانية، يوم الأحد المقبل، باتجاه قطاع غزّة على متن عشرات القوارب المحملة بالمساعدات الإنسانية، ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي"، وهو الأضخم حتى الآن لكسر الحصار البحري الصهيوني المستمر منذ 15 عامًا.

ودعا الناشطون الحكومات الأوروبية والدولية إلى الضغط على "إسرائيل" للسماح بمرور الأسطول بأمان.

وقال الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك، أحد منظمي الحملة والمقيم في إسبانيا، إنّ الكرة الآن في ملعب السياسيين، مضيفًا: "عليهم أن يتحركوا للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان مرور آمن لهذا الأسطول".

وفي حزيران/يونيو الماضي، اقتحمت البحرية الصهيونية سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية. وقامت "إسرائيل" باعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها قبل ترحيلهم، ومن بينهم غريتا تونبري، ما أثار إدانات دولية لخرق القانون الدولي.

