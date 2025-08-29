ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، الجمعة 29 آب/أغسطس 2025 في قطاع غزة، مجازر جديدة بحق السكّان المحاصَرين والمجوَّعين الباحثين عن طعام يبقيهم على قيد الحياة، ضمن حرب الإبادة الجماعية على القطاع المستمرّة لأكثر من 693 يومًا على التوالي، ممّا أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، في وقت ارتقى فيه 5 شهداء من المجوَّعين، بينهم طفلان، منذ فجر الجمعة، لترتفع بذلك حصيلة شهداء التجويع الصهيوني إلى 322، بينهم 121 طفلًا.

وقالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إنّ 70 فلسطينيًا استُشهدوا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 33 في مدينة غزة. وبين الشهداء 22 على الأقل من منتظري "المساعدات" والمجوَّعين استهدفتهم نيران الاحتلال أو المتعاقدين الأجانب مع ما تُسمَّى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية - الصهيونية عند نقاط للتحكُّم بـ"المساعدات" في وسط قطاع غزة وجنوبه.

وتركَّز العدوان، اليوم، على مدينة غزة، حيث أسفر القصف الجوي والمدفعي عن شهداء، بينهم طفل، في أحياء الزيتون في جنوب شرق المدينة والشاطئ في غربها، والشيخ رضوان في شمال غرب المدينة.

كما تعرَّضت البلدة القديمة ومنطقة الزرقا في شرق المدينة نفسها وشارع الوحدة في المنطقة نفسها لاعتداءات صهيونية، إذ أسفر قصف الاحتلال لشقة سكنية عن ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم طفل.

وفي موازاة ذلك، نفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمنازل في الأطراف الشرقية لحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، استُشهد ثلاثة أشقاء إثر قصف جيش الاحتلال منزلًا في منطقة جباليا النزلة، في ما نقلت قناة "الأقصى" عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين من منتظري "المساعدات" بنيران الاحتلال في منطقة السودانية.

وأعلن الإسعاف الأولي والطوارئ في مستشفى "حمد" عن وصول جثامين 11 شهيدًا، و100 جريحًا، من طالبي "المساعدات" بنيران الاحتلال. وارتقى فلسطيني شهيدًا وأُصيب عدد آخر من منتظري "المساعدات" برصاص الاحتلال في محور "زيكيم".

وواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية في جباليا البلد.

وفي جنوب القطاع، استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف مُسيَّرة صهيونية لفلسطينيين في وسط مدينة خان يونس.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف مُسيَّرات الاحتلال خيام النازحين على دفعتَيْن في منطقة المواصي في غرب المدينة ذاتها. كما استُشهد صياد بنيران زوارق الاحتلال في ساحل منطقة القرارة في شمال غرب خان يونس.

وفي مجزرة جديدة، استهدف جيش الاحتلال حشدًا من الفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على بعض الطعام في جنوب خان يونس، مخلّفًا بذلك شهداء وجرحى.

وفي منطقة وسط القطاع، ارتقى فلسطينيان شهداء في غارة لمُسيَّرة صهيونية على مخيم البريج.

وتعرّض فلسطينيون، قرب مخيم النصيرات، لإطلاق النار من قِبل جيش الاحتلال في محيط نقطة لتوزيع "المساعدات"، ممّا أدّى إلى إصابة عدد منهم.

كذلك، قال مستشفى "العودة" إنّه جرى انتشال جثمان طفل استُشهد بقصف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أيام في مخيم البريج، مؤكّدًا وصول جثمان شهيد إليه جرّاء قصف صهيوني على تجمّعاتٍ قرب نقطة توزيع "المساعدات" على شارع صلاح الدين في جنوب منطقة وادي غزة. كما أكّد المستشفى عينه استشهاد فلسطيني وإصابة 5 جرّاء استهداف الاحتلال تجمّعًا في منطقة بلوك 6 في مخيم البريج.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة، عصر الجمعة، عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة شهداء التجويع إلى 322، بينهم 121 طفلًا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، إنّ "الوفيات الجديدة ترفع عدد ضحايا التجويع إلى 322 شهيدًا بينهم 121 طفلًا.

كما أعلنت عن "تسجيل 44 حالة وفاة منذ إعلان الأمم المتحدة رسميًا قبل أسبوع تفشّي المجاعة في غزة".

وقال المدير العام لوزارة الصحة، منير البرش، إنّ "مدينة غزة ستشهد خلال الأيام المقبلة عمليات موت جماعية"، مشدّدًا على أنّ "جميع السكّان يرفضون خطة جيش الاحتلال ويرفضون الخروج أو النزوح".

ومنذ تَولِّي ما تُسمَّى "مؤسسة غزة الإنسانية" توزيع المساعدات في أيار/مايو 2025، استُشهد أكثر من 2200 فلسطيني وأصيب 16 ألفًا برصاص جيش الاحتلال والمسلَّحين الأجانب الذي يعملون مع الشركة الأميركية - الصهيونية.

الكلمات المفتاحية