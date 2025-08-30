في اليوم الـ 167 من استئناف العدوان على غزة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في القطاع المحاصر مخلفًا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 76 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة بينهم 21 من منتظري المساعدات.

وواصل الجيش "الإسرائيلي" قصف معظم مناطق القطاع بعد إعلان إلغاء الهدنة الإنسانية، بينما شهدت مدينة غزة اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش "الإسرائيلي" أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

واستشهدت فجر اليوم سيدة وطفلها بقصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية لعائلة داوود في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة تؤوي نازحين في برج شوا وحصري بحي الرمال غربي مدينة غزة.

والجمعة، استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب 100 من طالبي المساعدات بنيران الجيش "الإسرائيلي" في منطقة الواحة شمالي قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء استهداف "إسرائيلي" لمنزل عائلة جحا بمنطقة الفواخير شمالي قطاع غزة.

وواصل الجيش "الإسرائيلي" عمليات النسف لمنازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة وببلدة جباليا النزلة شمالي المدينة.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة الحافي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد طفل فلسطيني بقصف "إسرائيلي" استهدف مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب القطاع، أصيب فلسطيني جرّاء إطلاق آليات الجيش "الإسرائيلي" النار على خيام النازحين في منطقة أصداء في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

واستشهد الصياد محمد أيمن الجعبري بنيران زوارق الجيش "الإسرائيلي" في بحر بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

واستشهد 19 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على خان يونس خلال الـ 24 ساعة بينهم عدد من طالبي المساعدات.

