خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عز الدين: لم يبقَ في البلد ما يحفظ عزّته وكرامته سوى سلاح المقاومة

فلسطين

العدوان على غزة..  استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة
فلسطين

العدوان على غزة..  استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

2025-08-30 11:06
86

في اليوم الـ 167 من استئناف العدوان على غزة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في القطاع المحاصر مخلفًا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 76 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة بينهم 21 من منتظري المساعدات.

وواصل الجيش "الإسرائيلي" قصف معظم مناطق القطاع بعد إعلان إلغاء الهدنة الإنسانية، بينما شهدت مدينة غزة اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش "الإسرائيلي" أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

واستشهدت فجر اليوم سيدة وطفلها بقصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية لعائلة داوود في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة تؤوي نازحين في برج شوا وحصري بحي الرمال غربي مدينة غزة.

 والجمعة، استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب 100 من طالبي المساعدات بنيران الجيش "الإسرائيلي" في منطقة الواحة شمالي قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء استهداف "إسرائيلي" لمنزل عائلة جحا بمنطقة الفواخير شمالي قطاع غزة.

وواصل الجيش "الإسرائيلي" عمليات النسف لمنازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة وببلدة جباليا النزلة شمالي المدينة.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة الحافي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد طفل فلسطيني بقصف "إسرائيلي" استهدف مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب القطاع، أصيب فلسطيني جرّاء إطلاق آليات الجيش "الإسرائيلي" النار على خيام النازحين في منطقة أصداء في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

واستشهد الصياد محمد أيمن الجعبري بنيران زوارق الجيش "الإسرائيلي" في بحر بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

واستشهد 19 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على خان يونس خلال الـ 24 ساعة بينهم عدد من طالبي المساعدات.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان على غزة..  استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة
العدوان على غزة..  استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 5 ساعات
ضربة قوية للعدو | أحداث أمنية
ضربة قوية للعدو | أحداث أمنية "صعبة" في غزة: قتلى وجرحى وفقدان 4 بكمائن المقاومة
فلسطين منذ 6 ساعات
القسّام للصهاينة: نُذكِّـر مَـن يَنْسَـى – المـوت أو الأسـر
القسّام للصهاينة: نُذكِّـر مَـن يَنْسَـى – المـوت أو الأسـر
فلسطين منذ 7 ساعات
70 شهيدًا في مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. والتجويع يقتل 5 بينهم طفلان
70 شهيدًا في مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. والتجويع يقتل 5 بينهم طفلان
فلسطين منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
ليلة الزيتون: حين تحوّل الكمين إلى معادلة سياسية وعسكرية
ليلة الزيتون: حين تحوّل الكمين إلى معادلة سياسية وعسكرية
مقالات منذ ساعة
مع تزايد
مع تزايد "الأحداث الصعبة" في غزّة.. هل يلغي العدوّ "عربات جدعون٢"؟ 
مقالات منذ ساعتين
النقابات العمالية الأرجنتينية تجدد دعمها لفلسطين وتدين الإبادة الجماعية في غزة
النقابات العمالية الأرجنتينية تجدد دعمها لفلسطين وتدين الإبادة الجماعية في غزة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
العدوان على غزة..  استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة
العدوان على غزة..  استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة