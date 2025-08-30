خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"الموساد" في خراسان الرضوية

2025-08-30 11:22
76

أعلن فيلق الإمام الرضا (ع) في محافظة خراسان الرضوية عن كشف وتفكيك خلية مرتبطة بجهاز الموساد "الإسرائيلي".

وقالت العلاقات العامة لفيلق الإمام الرضا (ع) في بيان: "بعد عمليات استخبارية دقيقة ومستمرة نفذتها منظمة استخبارات الحرس في خراسان الرضوية وبالتنسيق مع الجهاز القضائي، تم التعرف على ثمانية عناصر على ارتباط بجهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني (الموساد) وإلقاء القبض عليهم".

وأضاف البيان أن "هؤلاء الأفراد تلقوا تدريبات تخصصية عبر الفضاء الافتراضي من عناصر تابعة للموساد، وخلال الأحداث الأخيرة المعروفة بـ"الدفاع المقدس لمدة 12 يومًا"، أقدموا على إرسال إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، إلى جانب معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، لضباط الاستخبارات في الموساد".

وبحسب الوثائق المتوفرة، كان المعتقلون يخططون لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى استهداف وتخريب مراكز مهمة في مدينة مشهد المقدسة، غير أن السيطرة الاستخبارية الكاملة حالت دون أي تحرك عملي وتم اعتقالهم قبل التنفيذ. كما ضُبطت لدى هذه الشبكة كميات من المواد الأولية لصناعة قواذف وبنادق متفجرة وعبوات ناسفة وفخاخ متفجرة.

وأشار البيان أيضًا إلى أن من ضمن أنشطة هذه الخلية الإرهابية، التواصل والتعاون مع جماعات انفصالية.

وفي ختام البيان، ذكّرت العلاقات العامة للحرس بقانون "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني"، داعية المواطنين، ولا سيما أبناء محافظة خراسان الرضوية، إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة.

الكلمات المفتاحية
الموساد حرس الثورة الاسلامية إيران
