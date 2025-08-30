Your browser does not support the video tag.

بعد التوقف القسري نتيجة التدمير الإسرائيلي، يعود معمل أجبان وألبان عيترون للعمل مجددًا، بفضل دعم الخيرين وبمبادرة من بلدية عيترون بالتعاون مع الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي.

المعمل الذي تأسس عام 2007 وتعرض للتدمير الكامل خلال العدوان الإسرائيلي، أعيد إطلاقه في منطقة النقعة – عيترون، ليشكّل خطوة جديدة نحو إنعاش الدورة الإقتصادية في البلدة والإنتاج الحيواني، ويفتح المعمل أبوابه يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ويُمكن التواصل عبر الرقم: 71628753.

الكلمات المفتاحية