رغم العدوان والتهديد .. معمل أجبان وألبان عيترون يعود للعمل

2025-08-30 13:35
45
بتول فياض - معد

صحافية لبنانية
مصوّرة ومعدّة لتقارير فيديو

17 مقالاً

بعد التوقف القسري نتيجة التدمير الإسرائيلي، يعود معمل أجبان وألبان عيترون للعمل مجددًا، بفضل دعم الخيرين وبمبادرة من بلدية عيترون بالتعاون مع الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي.

المعمل الذي تأسس عام 2007 وتعرض للتدمير الكامل خلال العدوان الإسرائيلي، أعيد إطلاقه في منطقة النقعة – عيترون، ليشكّل خطوة جديدة نحو إنعاش الدورة الإقتصادية في البلدة والإنتاج الحيواني، ويفتح المعمل أبوابه يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ويُمكن التواصل عبر الرقم: 71628753.

عيترون العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024 وعد والتزام
