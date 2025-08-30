أكد قادة النقابات العمالية الأرجنتينية، التزامهم الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ورفض وإدانة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وخلال اجتماع رسمي عقدته اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد العمال المستقلين في الأرجنتين، بمشاركة وفد من اتحاد العمال الأرجنتيني، في مقر الاتحاد بالعاصمة بوينس آيرس، جدد الاتحادان تضامنهما الكامل مع الشعب الفلسطيني، وإدانتهما الصريحة للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشارك في اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين، المستشار الأول رياض الحلبي، إلى جانب رئيسة اتحاد الكيانات الأرجنتينية الفلسطينية تيلدا ربيع، ومدير كرسي الدراسات الفلسطينية في كلية الفلسفة والآداب بجامعة بوينس آيرس الدكتور غابرييل سيفينيان.

وخلال كلمته، ثمّن الحلبي، مواقف النقابات العمالية الأرجنتينية التاريخية والداعمة لشعبنا الفلسطيني، معتبرًا أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط الإنسانية والنضالية المشتركة بين نضال العمال الأرجنتينيين ونضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة.

وقال "إن الأوضاع في قطاع غزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية، حيث يواجه أكثر من مليونين ونصف المليون فلسطيني الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج نتيجة الحصار والعدوان "الإسرائيلي" المستمر منذ 22 شهرًا، في ظل تدمير ممنهج للبنية التحتية، ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، ما جعل الحياة اليومية لشعبنا معاناة متواصلة".

وأضاف أن العدوان لا يقتصر على غزة وحدها، بل يمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عبر حملات الاقتحام والاعتقالات العشوائية والمجازر بحق المدنيين.

وحذّر من خطورة المخطط الاستعماري المعروف باسم مشروع (E1)، الذي يستهدف ضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، وربط المستعمرات ببعضها البعض من خلال شبكة طرق التفافية وحواجز عسكرية، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وخنقها جغرافيًا واقتصاديًا.

وشدد الحلبي على أن هذا المشروع لا يشكل فقط تهديدًا مباشرًا لحقوق الفلسطينيين على أرضهم، بل يهدف عمليًا إلى قتل "حل الدولتين"، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن هذه السياسات الاستعمارية تأتي في سياق رؤية "إسرائيل الكبرى" التي يروج لها متطرفو الحكومة "الإسرائيلية"، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، والتي تتجلى في مواصلة العدوان على غزة، وتهجير السكان قسرًا، والتوسع الاستعماري، والاستيلاء على الأراضي، إضافة إلى توفير الغطاء السياسي والعسكري لعصابات المستعمرين التي تمارس الإرهاب والعنف ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ودعا النقابات العمالية الأرجنتينية إلى مواصلة رفع صوتها في المحافل الوطنية والدولية نصرةً للعدالة وحقوق الإنسان، ومواجهة محاولات شرعنة الاحتلال وتبييض جرائمه.

من ناحيته، قال الأمين العام لاتحاد العمال الأرجنتيني هوغو "كاشورّو" غودوي، إن القضية الفلسطينية تمثل إحدى الرايات الأساسية للطبقة العاملة الأرجنتينية.

وشدد رئيس اتحاد لاتحاد العمال المستقلين في الأرجنتين هوغو ياسكي، على أن استمرار الإبادة في غزة منذ نحو عامين يمثل مأساة إنسانية وعارًا على المجتمع الدولي.

بدورها، أكدت تيلدا ربيع، أن الشعب الفلسطيني ما يزال صامدًا في وجه محاولات الإبادة ومستمرًا في الدفاع عن هويته ووجوده.

وأعلن اتحاد عمال إدارات الموانئ مشاركته في الحملة الدولية التي يقودها عمال الموانئ في العالم لمنع شحن الأسلحة إلى "إسرائيل".

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية، أبرزها التحضير لفعاليات خاصة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

