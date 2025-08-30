استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وتابع الرئيس بري أيضًا الأوضاع العامة والمستجدات وشؤونًا إنمائية ووطنية، خلال استقباله رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، بحضور نائب رئيس اتحادات النقل البري والترانزيت في لبنان والخارج محمد كمال الخير.

وقال الخير بعد اللقاء: "لا نستطيع من وقت لآخر إلا أن نأتي للقاء دولة الرئيس نبيه بري، صمام الأمان في هذا البلد، خصوصًا بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة"، مضيفًا: "كلما نلتقي به نلمس منه الأمن والاطمئنان، وهو مع الوحدة الوطنية، ومع أن يكون لبنان كلمة واحدة ضد الغطرسة التي يمارسها العدو الصهيوني".

وختم الخير: "الرئيس بري ضد الاقتتال مع الجيش اللبناني الذي يمثل كل طوائف لبنان، وهو ضد الاقتتال الداخلي، ويعمل بكل ما يملك من قوة لحماية البلد، ونحن بعد هذا اللقاء شعرنا أن البلد بإذن الله سيكون بأمن وأمان، ومهما تغطرس العدو "الإسرائيلي" لن يستطيع الوصول إلى ما يريد، لأن لبنان ليس الاستسلام، فلبنان طالما فيه الرئيس بري وفيه المقاومة والشعب سيبقى مرفوع الرأس".

الكلمات المفتاحية