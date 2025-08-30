أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني خلال اللقاء مع نظيره الأرميني "آرمن جريجوريان": إن إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة وترفض المساس بالعلاقات بين طهران ويريفان.

وأعرب لاريجاني، خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "آرمن جريجوريان"، عن ارتياح الجمهورية الإسلامية لمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية مع أرمينيا، وأكد التعاون مع الجارة الشمالية في إكمال ممر الشمال والجنوب وربط الخليج بالبحر الأسود.

وأعرب عن دعم إيران للحوار السلمي بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان وأشار إلی استراتيجية إيران بشأن السلام والاستقرار الإقليمي قائلًا: "لطالما دعمت إيران استقلال وقوة الدول الإقليمية من أجل استقرار الأمن الإقليمي".

من جانبه وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني خلال هذا اللقاء، العلاقات بين البلدين بأنها "غير مسبوقة"، واعتبر أن هدف زيارته هذه هو "توسيع العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب".

وأشار إلی رغبة أرمينيا في توقيع وثيقة شاملة بشأن العلاقات الاستراتيجية مع إيران في المستقبل القريب.

وأكد جريجوريان خلال اللقاء على خمس مبادئ رئيسية هي: سيادة الدول، احترام وحدة الأراضي، صلاحية القضاء الوطني، عدم تغيير الحدود، ومبدأ المعاملة بالمثل.

وأعلن أن يريفان مستعدة لتقديم الضمانات اللازمة للجمهورية الإسلامية لضمان عدم المساس بالعلاقات الإيرانية الأرمينية ومعارضتها القوية لأي تغيير جيوسياسي في المنطقة.

وأشار جريجوريان إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مفاوضات السلام قد ضمنت بشكل واضح حصرية أرمينيا في القضايا الأمنية والعسكرية والجمارك.

