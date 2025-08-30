خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هيئة الأركان الروسية: تحرير آلاف الكيلومترات وتقدّم ميداني واسع في لوغانسك ودونيتسك

عربي ودولي

لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة
عربي ودولي

لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة

2025-08-30 16:01
54

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني خلال اللقاء مع نظيره الأرميني "آرمن جريجوريان": إن إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة وترفض المساس بالعلاقات بين طهران ويريفان.

وأعرب لاريجاني، خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "آرمن جريجوريان"، عن ارتياح الجمهورية الإسلامية لمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية مع أرمينيا، وأكد التعاون مع الجارة الشمالية في إكمال ممر الشمال والجنوب وربط الخليج بالبحر الأسود.

وأعرب عن دعم إيران للحوار السلمي بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان وأشار إلی استراتيجية إيران بشأن السلام والاستقرار الإقليمي قائلًا: "لطالما دعمت إيران استقلال وقوة الدول الإقليمية من أجل استقرار الأمن الإقليمي".

من جانبه وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني خلال هذا اللقاء، العلاقات بين البلدين بأنها "غير مسبوقة"، واعتبر أن هدف زيارته هذه هو "توسيع العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب".

وأشار إلی رغبة أرمينيا في توقيع وثيقة شاملة بشأن العلاقات الاستراتيجية مع إيران في المستقبل القريب.

وأكد جريجوريان خلال اللقاء على خمس مبادئ رئيسية هي: سيادة الدول، احترام وحدة الأراضي، صلاحية القضاء الوطني، عدم تغيير الحدود، ومبدأ المعاملة بالمثل.

وأعلن أن يريفان مستعدة لتقديم الضمانات اللازمة للجمهورية الإسلامية لضمان عدم المساس بالعلاقات الإيرانية الأرمينية ومعارضتها القوية لأي تغيير جيوسياسي في المنطقة.

وأشار جريجوريان إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مفاوضات السلام قد ضمنت بشكل واضح حصرية أرمينيا في القضايا الأمنية والعسكرية والجمارك.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران علي لاريجاني أرمينيا
إقرأ المزيد
المزيد
هيئة الأركان الروسية: تحرير آلاف الكيلومترات وتقدّم ميداني واسع في لوغانسك ودونيتسك
هيئة الأركان الروسية: تحرير آلاف الكيلومترات وتقدّم ميداني واسع في لوغانسك ودونيتسك
عربي ودولي منذ 18 دقيقة
لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة
لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة
عربي ودولي منذ ساعة
النقابات العمالية الأرجنتينية تجدد دعمها لفلسطين وتدين الإبادة الجماعية في غزة
النقابات العمالية الأرجنتينية تجدد دعمها لفلسطين وتدين الإبادة الجماعية في غزة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا 
منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا 
عربي ودولي منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة
لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة
عربي ودولي منذ ساعة
عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب
عراقتشي: قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني يستدعي من طهران اتخاذ ردّ مناسب
إيران منذ 22 ساعة
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
إيران منذ يوم
الصحف الإيرانية تفضح الدور الأميركي في لبنان والمنطقة
الصحف الإيرانية تفضح الدور الأميركي في لبنان والمنطقة
إيران منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة