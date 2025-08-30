خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
هيئة الأركان الروسية: تحرير آلاف الكيلومترات وتقدّم ميداني واسع في لوغانسك ودونيتسك

2025-08-30 16:42
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن القوات المسلحة الروسية حررت منذ آذار/مارس 2025 أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع و149 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 

وقال رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال فاليري غيراسيموف، إن "مهام إنشاء منطقة أمنية على طول حدود روسيا في مقاطعتي سومي وخاركوف تُنفَّذ بنجاح"، مشيرًا إلى أن "القوات الروسية تقدمت 25 كيلومترًا باتجاه روبتسوفسكوي وسيطرت على 10 بلدات، ولم يتبقّ سوى أقل من 60 كيلومترًا مربعًا حتى التحرير الكامل لجمهورية لوغانسك الشعبية، فيما باتت مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبًا بالكامل".

وأضاف غيراسيموف أن "القوات المسلحة الروسية تتقدم في مقاطعة دنيبروبتروفسك وتسيطر على 7 بلدات، وقد حررت 99.7 بالمئة من أراضي لوغانسك و79 بالمئة من أراضي دونيتسك و74 بالمئة من أراضي زابوروجيا و76 بالمئة من أراضي خيرسون"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "القوات الروسية تسيطر على 210 كيلومترات مربعة و13 بلدة من أراضي مقاطعة سومي".

