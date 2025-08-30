خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

2025-08-30 17:56
لفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي نيك إلى أن الجاهزية الدفاعية والعملياتية واللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية ارتفعت مقارنة بما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا الصهيونية العدوانية.

كلام العميد رضا طلائي نيك اليوم السبت 30/8/2025، جاء خلال مراسم تأبين شهداء الحكومة والخدمة بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان (غرب البلاد)، وقال: "خلال حرب الاثني عشر يومًا، تعرضت القطاعات العسكرية في البلاد لبعض الأضرار، لكنني أعلن بحزم أن الجاهزية العملياتية والقتالية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية قد ازدادت بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة للخبرات المكتسبة في هذه الحرب".

وأضاف: أن "60 بالمئة من الأسلحة والمعدات والذخائر لدى القوات المسلحة الإيرانية يتم إنتاجها من قبل القطاع الخاص والشركات المحلية القائمة على المعرفة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: "إيران اليوم من بين الدول العشر الأولى عالميًّا من حيث القوة الصاروخية، مما يدل على أن بلادنا ليست تابعة للدول الأجنبية من حيث الأسلحة".

واعتبر العميد طلائي نيك أن "وجود قيادة ثاقبة ونضال القوات المسلحة وجهود الحكومة والوعي والوحدة بين الشعب، شكلت توليفة رئيسة لتحقيق النصر في الحرب التي استمرت 12 يومًا".

وأشار إلى أنه "بناء على استطلاعات موثقة فإن 60 بالمئة من الناس في مختلف البلدان يعتبرون إيران منتصرة، وخلافًا لسيناريو العدو، فإن الكيان الصهيوني خسر هذه الحرب التي استمرت 12 يومًا".

وأضاف أن "هدف العدو الصهيوني من مهاجمة إيران كان تقويض قدرات البلاد وإجبارها على الاستسلام وفي نهاية المطاف إسقاط النظام، وهو ما لم يتحقق بالطبع، وقد أخطأ العدو في الحسابات من جديد".

وتابع العميد طلائي نيك: "بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فقد طلب 50 ألف فرد من المدنيين في الأراضي المحتلة، تعويضات عن الأضرار التي سببتها هذه الحرب"؛ مبيّنًا أنه في البعد السياسي، زادت كراهية شعوب العالم لهذا الكيان.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني العدوان الصهيوني على إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
إيران
إيران
إيران
إيران
مقالات مرتبطة
عربي ودولي
عربي ودولي
عربي ودولي
