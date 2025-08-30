أكَّد وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اليمن اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، جهوزية القوات المسلحة اليمنية على كافة المستويات لمواجهة العدوِّ الصهيوني المدعوم أميركيًا.

وقال العاطفي "نحن مع السيِّد القائد (السيد عبد الملك الحوثي) يأمرنا، ونحن صواريخه ونحن جيشه، والجيشُ جاهزٌ على كـلّ المستويات".

وأشار إلى أن "القيادة السياسية اتخذت كُلّ الإجراءات لمواجهة العدوّ، ومهما كان تآمره سيفشل"، مؤكّـدًا أن "أميركا تستهدف المدنيين كما هو حاصل في غزة".

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية في بيان لها، السبت 30/8/2025 "استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي، رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي، بعد أن استهدفهم العدو "الإسرائيلي" خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".

إثر ذلك، أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القرار رقم (6) لسنة 1447هـ بتكليف محمد أحمد أحمد مفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

