كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

وزير الدفاع اليمني: جاهزون على كافة المستويات لمواجهة العدوّ الصهيوني 
وزير الدفاع اليمني: جاهزون على كافة المستويات لمواجهة العدوّ الصهيوني 

2025-08-30 18:44
تكليف محمد مفتاح رئيسًا للحكومة خلفًا للشهيد أحمد الرهوي
61

أكَّد وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اليمن اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، جهوزية القوات المسلحة اليمنية على كافة المستويات لمواجهة العدوِّ الصهيوني المدعوم أميركيًا.

وقال العاطفي "نحن مع السيِّد القائد (السيد عبد الملك الحوثي) يأمرنا، ونحن صواريخه ونحن جيشه، والجيشُ جاهزٌ على كـلّ المستويات".

وأشار إلى أن "القيادة السياسية اتخذت كُلّ الإجراءات لمواجهة العدوّ، ومهما كان تآمره سيفشل"، مؤكّـدًا أن "أميركا تستهدف المدنيين كما هو حاصل في غزة".

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية في بيان لها، السبت 30/8/2025 "استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي، رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي، بعد أن استهدفهم العدو "الإسرائيلي" خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".

إثر ذلك، أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القرار رقم (6) لسنة 1447هـ بتكليف محمد أحمد أحمد مفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

