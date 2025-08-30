خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وفد من حزب الله زار عائلة الشهيد النقيب محمد اسماعيل مقدمًا واجب العزاء
2025-08-30 19:20
 زار وفد من حزب الله، برئاسة مسؤول قطاع الجبل الحاج بلال داغر، منزل عائلة الشهيد النقيب محمد حسام اسماعيل في بلدة داريا، مقدمًا واجب العزاء بشهادته المباركة.

​وقدّم الوفد تعازيه الحارة لعائلة الشهيد، مشيدًا بتضحياته من أجل الوطن، ومؤكدًا على استمرار نهج المقاومة في مواجهة الاحتلال، وقد عبّرت عائلة الشهيد عن تقديرها لهذه اللفتة الكريمة من حزب الله.

​وتأتي هذه الزيارة لتؤكد على التضامن ووحدة الصف بين فصائل المقاومة والمجتمع، مما يعزز من صمود الشعب اللبناني في مواجهة التحديات.

